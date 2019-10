El plan contra los barracones, la vivienda social y las ayudas a empresas acaparan los recortes Tensión entre PSPV y Compromís porque el plan de ajuste afecta a la creación de nuevas plazas de funcionario en la Generalitat BURGUERA . Valencia Lunes, 14 octubre 2019, 00:05

Los recortes diseñados por el Gobierno valenciano para poder ajustar el presupuesto de la Generalitat a la moderación del gasto que exige el Ministerio de Hacienda causan un importante deterioro al plan de acción de varias consellerias y dejan en evidencia la endeblez de un plan estrella del Consell, el Edificant, la gran esperanza botánica para acabar con los barracones en los que estudian miles de niños valencianos. Una notable parte de ese plan se quedará este año sin ejecutar, ni ejecutar ni asignar. Como desde la Generalitat ya contaban con ello, será la Conselleria de Educación, la del nacionalista, la que asuma con cerca del 30% del recorte que el Ejecutivo valenciano ha enviado al Gobierno central en el PEF (Plan Económico Financiero), revisión presupuestaria imprescindible para poder recibir el FLA.

De los 364,7 millones de las partidas mutiladas, un modelo que no logra aportar la agilidad que el Consell garantizó una vez admitió su impotencia a la hora de tramitar la construcción y reforma de los colegios valencianos.

Al margen de Educación, las consellerias que se verán afectadas son las de Economía (las ayudas del IVACE a las empresas se mermarán), Infraestructuras (se da carpetazo definitivo a los proyectos que no se han puesto en marcha a estas alturas del año) y Vivienda, la conselleria de Podemos. Los morados exigieron que los recortes no podían afectar al departamento que lidera Rubén Martínez Dalmau por ser un área que debe intentar rectificar la burbuja del alquiler y la falta de vivienda social, dos problemas que afectan, principalmente, a los jóvenes y a las familias más desfavorecidas.

El PEF se concentra en el capítulo de inversiones, el sexto, que son las que realiza la Generalitat, y el séptimo, que son transferencias de capital, es decir, subvenciones para que otro agente (público o privado) invierta. Sin embargo, también hay parte del tijeretazo que afectará al capítulo uno del presupuesto de la Generalitat, el que corresponde al personal. En este caso, el Consell tenía previsto incrementar el número de funcionarios a través de la creación de nuevas plazas. El ajuste afectará también a esa partida, lo que disparó la tensión entre los negociadores de Compromís y el PSPV que el pasado viernes estuvieron ultimando el PEF. En el encuentro entre Oltra y Soler para establecer inicialmente los recortes, la vicepresidenta exigió que esos ajustes no afectasen a la creación de nuevas plazas de funcionario. Sin embargo, finalmente, sí afectará al capítulo uno, y esa rectificación incrementó la tensión en el seno del Gobierno valenciano.

El portavoz de Economía del PP en Les Corts, , anunció ayer que su grupo parlamentario ha registrado en Les Corts la petición para la celebración de un pleno extraordinario para que el presidente de la Generalitat, , explique estos recortes. Ciudadanos (Cs) también solicitó aclaraciones, si bien la formación naranja apuntó al conseller de Hacienda, Vicent Soler, para que explique «en qué partidas concretas se va a seguir recortando al no ejecutar parte de los proyectos presupuestados». La portavoz adjunta de Cs, Ruth Merino, reclamó «mayor concreción al Consell».

«Hace tiempo que se sabe que Puig iba a acometer recortes y ha pasado todo el verano y septiembre dando largas, sin ningún tipo de explicación. Ahora ni de lejos satisfacen las explicaciones que no solo exigimos desde el PPCV como principal partido de la oposición, sino que demandan los valencianos», señaló Ibáñez. Desde la Conselleria de Hacienda señalan que el conseller no comparecerá a petición del PP. Lo hará a petición propia: «Soler ha solicitado su comparecencia porque quiere dar explicaciones de las medidas que se han adoptado, no como el anterior gobierno del PP que recortó 3.700 millones y se dejó más de 5.000 millones en facturas en los cajones».