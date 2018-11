Piden la devolución de la competencia en Educación García-Trevijano. / LP El letrado mayor del Consejo de Estado considera «inevitable» que el Estado las recupere de las comunidades autónomas EFE Martes, 6 noviembre 2018, 00:43

valencia. El letrado mayor del Consejo de Estado, José Antonio García-Trevijano, consideró ayer que «inevitablemente» y por «razones de claridad» el Estado debe recuperar competencias cedidas a las comunidades autónomas, como la educación, algo que considera «fundamental». García-Trevijano realizó estas declaraciones antes del inicio de la ponencia 'Hacia una reformulación de las competencias Estado-comunidades autónomas', que se incluye en el ciclo de conferencias conmemorativas del 40 aniversario de la Constitución Española del Colegio Notarial de Valencia.

«El Estado tiene que recuperar inevitablemente algunas competencias por razones de claridad. Primero hay que cerrar el proceso autonómico, no puede estar abierto permanentemente, en un sentido o en otro; y segundo, creo que hay algunas competencias que el Estado tiene inevitablemente que recuperar, empezando por la educación, me parece que es fundamental», destacó el letrado. En este sentido, señaló una serie de «mejoras técnicas» al texto constitucional, en relación al derecho prevalente del Estado en caso de conflicto o las transferencias por vía de ley orgánica a las CCAA, que considera «preceptos manifiestamente mejorables en este momento, después de la experiencia». «En este momento, parece que la Constitución no está cumpliendo la función que en su día se pretendió, el espíritu de la Transición parece que está superado o medio superado», ha explicado García-Trevijano, que incidirá en la ponencia sobre las mejoras que cree «necesarias» en el texto. Asimismo, apuntó que hay modificaciones «de mayor calado» que son decisiones políticas, por lo que se «escapa» de sus pretensiones, como «suprimir» las CCAA, algo que cree que «se va sintiendo por mucha gente», o «potenciarlas en el sentido inverso y hablar de federaciones».

Por otro lado, el conseller de Hacienda Vicent Soler consideró ayer que en la Comunitat no se cumple el artículo de la Constitución que hace referencia a la autonomía financiera.