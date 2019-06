Piden cinco años a un exalcalde por gastar 1.200 euros en compras personales Los acusados, ayer, minutos antes de que comenzara la vista. / irene marsilla La fiscalía sostiene que los acusados utilizaban facturas falsas para camuflar la compra de artículos personales como si fueran ropa de trabajo A. RALLO Miércoles, 19 junio 2019, 23:46

valencia. El exalcalde y exconcejal socialista de Sagunto Francisco Crispín se enfrenta a cinco años de cárcel por gastar cada dos años 300 euros destinados a la compra de ropa de trabajo a la adquisición de artículos para su uso personal. En total, la factura del ex primer edil ascendió a 1.200 euros. En la misma situación figuran otros cuatro compañeros del Servicio de Inspección Técnica de Actividades, aunque para estos, la fiscalía reclama dos años de cárcel. Los acusados acudían a diferentes tiendas del municipio y estas giraban una factura genérica al Consistorio. Se generaba de esta forma una especie de cuenta a favor de los procesados que iban gastando según sus necesidades, según explicó ayer en el juicio el dueño de una armería. Como las adquisiciones se hacían con posterioridad a la facturación, el concepto que incluía el documento era muy amplio.

El dueño del local dijo que esta forma de actuar se le ocurrió a él y no obedecía a indicaciones de los funcionarios. Sin embargo, el agente de la Policía declaró que este comerciante les confesó que se lo imponían desde el Ayuntamiento. En los tickets figuraban prendas de diferentes tallas, artículos de mujer, de bebé, de deportes, calzado deportivo de varios números, munición y carabinas que, «por su cualidades», hace pensar que no es utilizado para las inspecciones de actividades. En el caso de Crispín, destaca que habría adquirido trajes, americanas, bermudas, un balón de fútbol de marca, un visor de carabina, munición y ropa que no se ajusta a lo descrito en el convenio. Respecto al visor aclaró ayer que lo compró para una escopeta que tenía con la que mataba ratas.

Todos los acusados coincidieron ayer en negar algunas de las compras imputadas por la investigación policial. En algún caso reconocieron, no obstante, que los artículos eran para familiares. De hecho, la diferencia de tallas en determinadas piezas ya invitaba a pensar que tienen un destinatario diferente.

La Fiscalía, en su calificación provisional, sostiene que los investigados cometieron delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación. La falsedad consistiría en camuflar con contenidos genéricos la compra de material para usos particulares. Sin embargo, en el caso de una armería donde se realizaron compras -la misma donde al parecer se compró el rifle que la trama del fuego regaló a Serafín Castellano- el dueño declaró que este sistema de actuación fue idea suya.

Los encausados explicaron ayer al tribunal que, en realidad, lo que hicieron fue adaptar una práctica que ya realizaban en Urbanismo, aunque esto no quedó acreditado en la vista. De hecho, el exconcejal de Transparencia Sergio Moreno, quien denunció el caso al encontrarse con estas facturas, negó haber visto que este sistema funcionara en otro departamento del Consistorio.