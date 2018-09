Piden cinco años a un portavoz del PSPV por gastar dinero público en tiendas de ropa EFE VALENCIA. Sábado, 29 septiembre 2018, 00:28

La Fiscalía reclama una pena de cinco años de prisión para el portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Sagunto, Francisco Crispín, como supuesto autor de un delito continuado de prevaricación, falsificación y malversación. Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, Crispín y otros cuatro técnicos municipales han sido procesados por haber gastado dinero público destinado a la compra de uniformes para adquirir prendas de vestir de uso personal.

El Ministerio Público considera a Crispín responsable los citados tres delitos, motivo por el cual le reclama cinco años de prisión, la privación de la plaza de técnico municipal y una multa de 12.000 euros; mientras que al resto de procesados les considera autores de un delito continuado de malversación y reclama una multa de 2.400 euros.

En declaraciones a EFE, Crispín se mostró tranquilo y convencido de la «absoluta inocencia» de los cinco encausados e insistió en que cada euro gastado contó con varias firmas que lo autorizaban. «Eran 150 euros al año, no entiendo que se pidan penas como por delitos de robo o terrorismo. Tengo claro que vamos a salir absueltos. No sé si todo esto es una concatenación de errores o desde luego hay una intencionalidad política clara, no es una casualidad que esto haya salido ahora, que estamos en pleno proceso de preprimarias en el PSPV», agregó el afectado.

Los ahora procesados, entre ellos el concejal socialista y exjefe del servicio de la Inspección Técnica de Actividades del Ayuntamiento, Francisco Crispín, fueron detenidos por el supuesto uso irregular de una partida de 300 euros que tenían asignada cada dos años, desde 2007, para renovar su vestuario laboral. Al parecer, destinaron esa cantidad a compras en tiendas de mujer, de bebé, establecimientos deportivos y armerías.