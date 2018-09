El PP pide reprobar a Morera por su apoyo a los políticos catalanes presos Enric Morera, presidente de Les Corts, junto a Isabel Bonig, líder del PPCV. / EFE El presidente de Les Corts evita rectificar su respaldo a los dirigentes independentistas y Bonig reclama a Puig y a Oltra que se posicionen ARTURO CERVELLERA VALENCIA. Lunes, 3 septiembre 2018, 23:59

Las declaraciones de Enric Morera, presidente de Les Corts, en las que apoyaba a los políticos catalanes encarcelados a raíz del proceso soberanista han sentado muy mal en las filas populares. Isabel Bonig, presidenta del PPCV, anunció ayer que pedirá la reprobación de la segunda autoridad de la Comunitat si no rectificaba en 24 horas. Un plazo que termina hoy sin ninguna muestra de que el presidente de Les Corts vaya a retractarse.

Bonig anunció esta propuesta en la rueda de prensa posterior al consejo de dirección de la formación que presidió, en la que fue muy dura con la actuación de Morera. El presidente de la cámara autonómica abandonó el fin de semana su perfil institucional y aseguró en la red social Twitter que no tiene sentido ni base jurídica que los exdirigentes gubernamentales sigan en prisión preventiva. De esta forma, quería apoyar otro mensaje del presentador Jordi Évole.

La también portavoz del PP en Les Corts se mostró «atónita» por el mensaje y le reprochó Morera que «acuse a los jueces de prevaricar» y que «se cargue el Estado de derecho». La líder del PP quiso recordar al presidente de Les Corts que «no es cualquiera» y que su misión es salvaguardar el debate parlamentario y no posicionarse sobre estas cuestiones. Bonig destacó que «no hay presos políticos en este país» y que la estancia en prisión de varios políticos, exconsellers y los líderes de Ómnium cultural y la ANC catalana se debe a que «así lo han determinado los tribunales».

La iniciativa tiene pocas posibilidades de éxito al necesitar el apoyo de un partido del Botànic

Pero para la presidenta de los populares valencianos «esto no queda en el señor Morera» y por ello instó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a que muestren su opinión sobre los presos catalanes. A su juicio, las declaraciones de Morera son «tan graves» que van a exigir a Puig que se posicione sobre ellas y subrayó que si el Bloc, Compromís y el PSPV no rectifican, Puig y Oltra no pueden mantener a Morera como presidente de Les Corts. Por el momento, consideró que han mantenido un «silencio complice». Quién si se pronunció al respecto fue Mónica Àlvaro, portavoz adjunta de Compromís, que respaldó a Morera.

El PP no fue el único partido que arremetió ayer contra Morera por sus polémicas declaraciones. La síndica de Ciudadanos en Les Corts valencianas, Mari Carmen Sánchez, consideró «vergonzoso» que el presidente de Les Corts «defienda a quien se salta la ley en lugar de defender el cumplimiento de la Constitución».

Cs se suma a las críticas

Sánchez recordó que «Morera es la segunda autoridad de la Comunitat Valenciana y, por lo tanto, no puede ponerse del lado de los políticos que dieron un golpe y que quieren romper la convivencia entre ciudadanos» al tiempo que ha afirmó que «Compromís se ha quitado la careta y ha demostrado que apoya el independentismo con declaraciones como estas».

«Entendemos que Compromís vea con cariño a sus socios ideológicos del independentismo catalán, pero nos parece atroz que el que debiera ser el máximo garante de hacer cumplir la Constitución y el Estado de Derecho siga haciendo público su simpatía por quienes no cumplen la ley», añadió la portavoz parlamentaria del partido naranja.

Después de que Morera optase durante el día de ayer por mantener su posición sin retractarse, e incluso continuar debatiendo con juristas sobre este tema en redes sociales, el PP prevé cumplir su amenaza y proponer la reprobación del presidente de Les Corts. Pero aunque esta sea presentada en sede parlamentaria tiene muy pocas posibilidades de prosperar.

Aunque Ciudadanos se sumase a la propuesta de los populares sería necesario el voto de otro de los partidos que forman el pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos). Que, salvo una gran sorpresa, no se producirá. Una situación que aboca a que la reprobación fracase en Les Corts.