El PP pide que Puig explique en Les Corts las discrepancias de Sánchez con los presupuestos de la Generalitat Solicita una comparecencia urgente del jefe del Consell ante la diputación permanente de la Cámara J. C. FERRIOL Valencia Jueves, 25 abril 2019, 14:12

La líder del PP valenciano y candidata a presidir la Generalitat, Isabel Bonig, ha presentado esta mañana una solicitud de comparecencia urgente del jefe del Consell, Ximo Puig, ante la Diputación Permanente de Les Corts para que explique el aviso que le ha remitido el Ministerio de Hacienda a la administración autonómica respecto al posible carácter inconstitucional de varios apartados de la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019, así como de la ley de acompañamiento de esta norma.

«Hace 15 días sabíamos que el Gobierno le había pedido un recorte de 1.500 millones de euros del presupuesto y ahora sabemos que se los ha impugnado por que hay excesivo gasto, porque no son legales, porque no hay gestión. Hay dinero pero se gestiona mal. Si alguien no es capaz de gestionar bien el dinero de los valencianos, cómo va a gestionar toda una Comunitat«, ha señalado Bonig.

«El Gobierno de España le ha dicho al Gobierno de Puig que le abre una comisión bilateral porque hay artículos que son inconstitucionales. Sánchez le acaba de afear la gestión a Puig. le ha dicho que hay un excesivo gasto de personal. 1.000 millones ha subido el Gobierno de Puig y Oltra el presupuesto en personal, en entes en chiringuitos y en colocar a los suyos. Mientras siguen las listas de espera en dependencia, en sanidad, los niños en barracones y la sanidad hecha un desastre«, ha zanjado

Por su parte, la Conselleria de Hacienda ha asegurado esta mañana que el Ejecutivo central únicamente pide explicaciones en la comisión bilateral, como ha pasado otros años, sobre aspectos «que en todo caso son muy técnicos relativos a las masas salariales y que, además, no suponen incremento del gasto respecto a lo que ya está previsto» en los presupuestos.