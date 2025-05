¿Pérez Llorca, sucesor designado?

Juanfran Pérez Llorca ha acudido esta mañana a la Junta de Síndics en Les Corts después de tomar algo en la cafetería del parlamento, con ... aspecto relajado y sin dejarse descolocar con las preguntas, varias, señalando que su nombre comienza a sonar como alternativa para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat si finalmente se produce una renuncia. El alcalde del Finestrat ha intentado lanzar balones fuera y ha mantenido gesto de supuesta inocencia y sorpresa cuando era preguntado por el asunto. Detrás de esa apariencia sencilla hay un político muy atento a los movimientos internos en su partido, que no rehúye la discusión y que negocia con cualquiera sin mover una ceja.

«Generalmente a los secretarios generales nos toca coordinar la labor de los presidentes provinciales de cara a los congresos», ha respondido tras la Junta de Síndics cuando se le ha advertido de que es el único valenciano dentro del equipo que organizará el congreso del PP que ratificará el liderazgo de Feijóo.

«Nuestro presidente es Carlos Mazón, nuestro presidente del partido es Carlos Mazón y no entro en ningún tipo de especulación al respecto. No me planteo nada de eso», ha replicado cuando ha sido interrogado por su apetencia por presidir la Generalitat: «Tengo la tarea que me corresponde como secretario general del partido y en relacion al congreso».

Sin embargo, que su nombre haya salido a la palestra ha servido para que PSPV y Compromís hayan señalado que, detrás de esa apariencia de señor de bien, alcalde de una localidad de unos 10.000 habitantes, está el cerebro que ha diseñado los pactos con Vox en Les Corts. Y no solo eso. Antes, también pactó con Compromís a la hora, por ejemplo, de birlarle un puesto en la Mesa del parlamento al PSPV, que finalmente se quedó sin nadie en el órgano rector de la Cámara también por decisión de Pérez Llorca, harto de que la izquierda mantenga el bloqueo de la renovación de prácticamente todos los organismos estatutarios para, así, mantener su control. Es también el que lleva la voz cantante en temas muy delicados como es la intención de replantear la fiscalización de los partidos por parte de los organismos de control interno de Les Corts, algo en lo que nadie ha puesto reparos. Es el perejil de todas las salsas en la Cámara, y ahora ha entrado de lleno en el salseo político sobre quién sustituirá a Mazón.

La izquierda ha considerado que la sustitución de Mazón por Pérez Llorca no es bienvenida porque lo que debería hacerse es adelantar elecciones. Vox, por su parte, ha asegurado que es un tema en el que no tienen nada que decir, si bien han admitido que la relación con el síndic del PP es buena: «Hablamos de todo».

«Sobre todo eso no hago caso. Lo poco que he oído es que no les gusta cómo lo hago, así que algo bien haré en el PP si ellos no están contentos y me critican tanto», ha sido lo único que ha admitido Pérez Llorca cuando ha sido preguntado por la opinión desfavorable de la oposición acerca del hipotético caso de que él se convirtiese en el jefe del Consell: «Lo que me importa es lo que digan mis militantes y compañeros, no entro en esos juicios de valor de otros partidos».