Pérez Llorca, número dos del PP valenciano y opción transitoria para la Generalitat

Juanfran Pérez Llorca le gusta contar que Mariano Rajoy le conoce como 'Finestrat' porque ese es el municipio del que es alcalde. Alcalde ni más ... ni menos que desde 2007, secretario general del PP valenciano, portavoz de los populares en Les Corts... la tarjeta de visita del dirigente popular es una de esas en las que no caben todas sus responsabilidades. 'Eppur si muove', porque pese a ello, Pérez Llorca está considerado como uno de los políticos más habilidosos de la cúpula del PPCV. Uno de esos fontaneros de la Marina Baixa, toda una declaración en el PP valenciano.

Número dos del partido valenciano desde que Mazón decidió relevar de ese cargo precisamente a María José Catalá tras la victoria en las elecciones municipales y autonómicas de 2023, buen conocedor de la organización, clave en las negociaciones con Vox para la investidura de Carlos Mazón, Pérez Llorca se encuentra en una posición determinante que podría llevarle, en función de cómo se desarrollen los acontecimientos, al menos de forma transitoria, a la presidencia de la Generalitat.

Pérez Llorca participó el viernes en el almuerzo con los presidentes provinciales del que salió el respaldo «unánime» para que Mompó sea el nuevo líder del partido. Dicho de otra manera, para imponerle a la dirección nacional una solución antes de que la calle Génova viniera con otra, como era su intención.

La propuesta de Mompó, además de constatar la debilidad de Mazón y hacer imposible, de facto, su continuidad al frente del partido, conlleva una solución intermedia en función de la decisión que adopte el president de la Generalitat. Si Mazón se decanta por el adelanto electoral, el PPCV ya le está diciendo a la calle Génova cuál es su preferencia. Si, en cambio, dimite pero no convoca elecciones, la hoja de ruta pasaría por un congreso del PP, para el que el partido ha hecho oficial a su candidato, el propio Mompó.

En este segundo caso, Pérez Llorca puede estar llamado a asumir un papel clave. En el seno del partido se considera que, de entre los 40 diputados del grupo popular, Pérez Llorca reúne las dos condiciones clave para asumir la presidencia de forma transitoria: tener la valía política para asumir el puesto y disponer de una posición de entendimiento con Vox para poder ser investido. Este segundo factor, no menor, es de hecho un problema añadido para la opción de María José Catalá, la preferida por la dirección nacional del partido pese a que la alcaldesa ha mostrado su deseo de continuar en la política municipal.

Alcalde de Finestrat (Marina Baixa) desde 2007, relevó a Catalá en la secretaría general tras las elecciones de 2023

Pérez Llorca, portavoz del PP de Les Corts en sustitución de Miguel Barrachina cuando éste fue nombrado conseller de Agricultura, fue designado miembro del comité ejecutivo nacional del PP a propuesta de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, Pérez Llorca asistirá este lunes, si no hay novedad, a la reunión del comité ejecutivo prevista para ese día –Mazón ya ha comunicado a la dirección de su partido que no acudirá a esa reunión–. Pérez Llorca aprovechará previsiblemente la reunión para abordar con la cúpula nacional del PP la situación del partido.

Una situación que, en todo caso, depende de las decisiones que tome Mazón. La opción de Pérez Llorca es la más ampliamente preferida en el seno del PP alicantino, y en particular en una comarca en la que los nombres de Toni Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, o Bernabé Cano, inagotable alcalde de La Nucía, constituyen referencias de poder para el PP de esa provincia.

Este sábado, a la vista de las informaciones que se sucedían sobre el PP valenciano, Pérez Llorca ha mandado un mensaje de whastapp al grupo –no menos de 60 integrantes– de diputados y asesores, en el que reclama tranquilidad, niega que el partido esté buscando candidato y proclama que Mazón «sigue siendo el presidente y estamos con él al 100%», señalan fuentes del PP a este diario.