Pedro Sánchez pone como ejemplo al estudiante valencianos que sacó un 14 en Selectividad «Ha elegido lo que mueve sus sueños, y para eso está la educación, para sacar lo mejor que cada uno puede dar a la sociedad y a sí mismo», ha afirmado el presidente en funciones AGENCIAS Lunes, 22 julio 2019, 15:54

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha mencionado durante su discurso en el debate de investidura que se celebra este lunes en el Congreso de los Diputados al joven alicantino Carlos Rodríguez, que logró la mejor calificación de Selectividad de este curso y estudiará Dramaturgia, como ejemplo del modelo educativo que propone. «Ha elegido lo que mueve sus sueños, y para eso está la educación, para sacar lo mejor que cada uno puede dar a la sociedad y a sí mismo», ha apostillado Sánchez.

Rodríguez estudiará el próximo curso Dramaturgia y, por tanto, no necesita su nota de 14 puntos sobre 14 para realizar sus estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

«Orgulloso de que me ponga como ejemplo pero no me meto en política»

El joven de Torrevieja se ha mostrado «contento» y «orgulloso» de que el presidente del Gobierno en funciones le haya puesto como ejemplo de que el sistema educativo «saca lo mejor de cada uno», pero ha evitado hacer una valoración política. «Me siento contento y orgulloso de que me pongan como ejemplo, pero más allá de eso, no me meto en política», ha aseverado.

No obstante, se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con la afirmación de Sánchez de que el sistema educativo «puede sacar los mejor de los jóvenes», pero sin valorar si el modelo que propone el candidato es el que mejor refleja su caso.