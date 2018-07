La patronal tilda a Sánchez de «incongruente» por dejar de lado ahora la financiación El presidente de la patronal, Salvador Navarro. / JESÚS SIGNES Navarro pide audiencia al Gobierno pero reconoce que «con una carta o una reunión no vamos a ningún lado. Habrá que plantearse una movilización más global» BURGUERA VALENCIA. Jueves, 12 julio 2018, 00:42

Tres semanas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiese que dos años (los que quedan de legislatura) le parecen pocos para poner en marcha un sistema de financiación, el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, ha enviado una carta a la ministra María Jesús Montero en similares términos que a su antecesor al frente de Hacienda, Cristóbal Montoro. Navarro reclama una reunión y explica la situación de infrafinanciación de la Comunitat, una circunstancia que supuestamente conocía el presidente Sánchez a pesar de que ahora no le parece un tema urgente, lo que ha soliviantado a la CEV.

«Es incongruente mostrarse de acuerdo sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación cuando estas en la oposición y luego cambiar de opinión de la noche a la mañana», indicó ayer Salvador Navarro, quien aseguró reclamar una cita con la titular del Ministerio de Hacienda en representación de los agentes sociales que conformaron la plataforma reivindicativa 'Per un Finançament Just', la propia CEV además de los sindicatos UGT y CCOO. En este sentido, el presidente de la patronal autonómica valenciana aseguró que en las próximas semanas también se producirá una reunión con el fin de generar una plataforma conjunta entre sus homólogos murcianos.

No obstante, Navarro admitió ser consciente de que, al igual que ocurrió con el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy, una simple manifestación del descontento por la situación no será detonante de nada.

La CEV y los sindicatos sumarán fuerzas con los agentes sociales de Murcia en sus reclamaciones

«Con una carta o una reunión no vamos a ningún lado. Habrá que plantearse una movilización más global, tocar todos los palos, con el fin de que se vea que la Comunitat está unida en una reivindicación justa», indicó Navarro, quien en su momento fue uno de los impulsores de la plataforma que convocó la manifestación celebrada el pasado 18 de noviembre en Valencia. Desde la CEV no se descarta nuevas iniciativas, si bien no consideran factible organizar una manifestación en Madrid.

«Hay gente que nos dirá que nos ponemos de perfil, pero volveremos a reivindicar lo mismo que pedíamos con el Gobierno anterior. Estaremos junto al Consell en esta reclamación, como siempre hemos estado junto a los representantes de las instituciones valencianas», explicó Navarro, para quien la reunión con Montero debería servir «para intentar hacer entender al Ejecutivo central que no se puede posponer el problema, que la discriminación de la Comunitat es evidente y que, por ejemplo, las empresas valencianas, se ven muy perjudicadas por la mala financiación.

Navarro consideró que la posición del Consell no ha variado tras el cambio del signo político en Moncloa. Para la patronal, el Gobierno valenciano no ha rebajado sus pretensiones en este tema. El presidente de la CEV aseguró que se siente respaldado por la Generalitat, a quien «le viene bien» que la patronal y los sindicatos retomen el tono reivindicativo frente al Ejecutivo socialista en Madrid.