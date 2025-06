Patronal y sindicatos reprochan al PP que quiera reunir sin consenso la Plataforma per un Finançament Just Consideran que «forzar un encuentro» sin garantías de acuerdo constituye una «instrumentalización partidista»

Reunión de la Plataforma per un Finançament Just, el pasado mes de septiembre.

EP Lunes, 16 de junio 2025, 15:00 Comenta Compartir

Las organizaciones CEV, CCOO PV y UGT-PV han emitido este lunes un comunicado en el que lamentan que el último paso dado por el ... Partido Popular «pueda poner en riesgo el funcionamiento y la cohesión interna de la Plataforma per un Finançament Just», un espacio, recuerdan, que durante los últimos nueve años ha permitido a la mayoría de la sociedad valenciana avanzar de forma unitaria en una reclamación legítima y ampliamente compartida. Los populares valencianos desvelaron la semana pasada que habían contactado con «algunos miembros» de la Plataforma per un Finançament Just para «intentar organizar una reunión».

Los agentes sociales y económicos recuerdan que el valor de la Plataforma «ha residido en su capacidad para unir voces diversas en torno a tres grandes consensos: la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica para que sea justo con la Comunitat Valenciana, la condonación de parte de una deuda generada por dicho sistema y unas inversiones que respondan al peso real de nuestra población». Esta unidad ha sido posible, se añade, gracias a la voluntad compartida de anteponer el interés general, dejando al margen las diferencias, y respetando siempre las dinámicas internas de funcionamiento y la confianza entre los integrantes de la Plataforma. Por ello, instan a todas las fuerzas políticas, y especialmente a quienes ejercen responsabilidades de gobierno, a contribuir al mantenimiento de ese clima de respeto y diálogo que ha hecho posible el consenso. «La Plataforma per un Finançament Just debe seguir siendo un espacio de encuentro, no de confrontación. Cualquier intento de instrumentalización partidista debilita no solo a la Plataforma, sino también la fuerza de una reivindicación que debería situarse por encima de intereses coyunturales», se añade. En este contexto, CEV, CCOO PV y UGT-PV consideran que una posible convocatoria de la Plataforma debe hacerse con el objetivo claro de reforzar el consenso y avanzar en posiciones compartidas. «No tiene sentido convocar si no existen unas mínimas garantías de poder avanzar o alcanzar una declaración conjunta. Forzar un encuentro sin ese horizonte común puede contribuir más a debilitar el espacio que a fortalecerlo. De ahí que los agentes sociales esperen que el PP vuelva a la senda de consenso de la que ha hecho gala la Plataforma per un Finançament Just», señala. Asimismo, CEV, CCOO PV y UGT-PV reiteran su disposición a colaborar y a participar en todos los espacios de diálogo social, y esperan que se convoque próximamente la Mesa del Diálogo Social para abordar de forma conjunta aquellos temas que afectan al bienestar de la ciudadanía.

