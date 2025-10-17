Los partidos negocian cambiar la norma en Les Corts y quedarse la subvención que no gastan

Los grupos parlamentarios en Les Corts son cuatro. Dos de derechas, mayoritarios, PP y Vox; y dos de izquierdas, minoritarios, PSPV y Compromís. Están de ... acuerdo en muy pocas cosas. Casi ninguna. ¿Dana? Ni mucho menos. ¿Financiación? Hace tiempo que ni de casualidad. ¿Trasvase Tajo-Segura? Ni mucho menos. ¿Extra FLA? Negativo ¿Renovación de órganos estatutarios? Ni de broma ¿Palestina? No. Ya desde antes de la riada del 29 de octubre eran evidentes las dificultades para alcanzar consenso en algo. Si acaso en comisiones, porque en plenos, prácticamente en nada. Hubo unanimidad para pedir al Gobierno indemnizar a las afectadas de la ley del 'sí es sí'. También hubo acuerdo para reclamar la modificación cuanto antes del decreto nacional con el fin de poder comercializar la horchata sin azúcares añadidos y que continuase llamándose horchata. Y para de contar.

Sin embargo, hay un asunto en el que los grupos parlamentarios sí han logrado ponerse de acuerdo. Y varias veces. Y antes y después de la dana. Sin demasiados problemas. El dinero.

Después del pleno de ayer, los síndicos de todos los grupos estaban llamados a participar en una Comisión de Gobierno Interior, única reunión secreta que se celebra en Les Corts. Y si por algo es secreta es, precisamente, porque en ella se negocia, a puerta cerrada, cómo gastar el dinero público con las garantías jurídicas que aporta el servicio de letrados propio del parlamento, y que sirve para organizarse a sí mismos sin que nadie moleste. Asuntos delicados. Ayer, había que debatir el anteproyecto del presupuesto de Les Corts para el próximo año. En ese documento se incluye una modificación sustancial de las normas de fiscalización de los grupos parlamentarios. En el apartado de las subvenciones a los partidos con representación en la Cámara, en el último punto, un solo cambio. Una palabrita. Donde antes, el año pasado sin ir más lejos, se indicaba que si hay cantidades sin justificar y no gastadas de la subvención «deberá» adjuntarse los datos de su devolución. Ahora ya no dice eso. Pone «podrá». Los estudiosos del Derecho y los familiarizados en los términos administrativos saben la enorme diferencia que implica pasar de un «deber» a un «poder». De la obligación a la posibilidad. Es decir, que los grupos parlamentarios cambian las normas económicas de Les Corts para dejar a su criterio devolver, o no, la parte de la subvención que no hayan gastado.

Poderoso caballero es Don Dinero, escribió Quevedo. No hace falta irse a otro clásico del cine («Sigue el dinero», o 'Follow the money' frase de la película 'Todos los hombres del presidente' sobre el Watergate) para darse cuenta de la potencia conciliadora de lo contante y sonante.

Es el dinero, el de los grupos y el de los propios parlamentarios, el único elemento de unión y pegamento entre el bloque de la izquierda y la derecha en Les Corts durante toda la legislatura. Primero se autoasignaron una especie de prestación, de subsidio para los diputados cuando finalice la legislatura. Ahí se pusieron de acuerdo todos sin complejos.

El plato fuerte, no obstante, está en la justificación del gasto por parte de los partidos. Tres millones y medio de euros en subvenciones. Los partidos se han conjurado para derribar la arquitectura fiscalizadora levantada a su pesar durante la anterior legislatura. Llevan meses negociando. El control de las cuentas, forzada por la Sindicatura de Comptes, propició una normativa que consideran excesivamente restrictiva y ambigua. Han tenido que devolver cantidades elevadas. El anteproyecto incluye esa modificación, del «deber» por el «poder». Y así devolver lo no gastado... o no devolverlo. Pretenden clarificar las reglas y, de paso, relajarla. Todos juntos y en secreto.