Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno de Les Corts. Irene Marsilla

Los partidos negocian cambiar la norma en Les Corts y quedarse la subvención que no gastan

El parlamento tramita una modificación de su hoja de ruta económica para que los grupos ya no estén obligados a devolver el dinero sin justificar y así poder retenerlo

Burguera

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Los grupos parlamentarios en Les Corts son cuatro. Dos de derechas, mayoritarios, PP y Vox; y dos de izquierdas, minoritarios, PSPV y Compromís. Están de ... acuerdo en muy pocas cosas. Casi ninguna. ¿Dana? Ni mucho menos. ¿Financiación? Hace tiempo que ni de casualidad. ¿Trasvase Tajo-Segura? Ni mucho menos. ¿Extra FLA? Negativo ¿Renovación de órganos estatutarios? Ni de broma ¿Palestina? No. Ya desde antes de la riada del 29 de octubre eran evidentes las dificultades para alcanzar consenso en algo. Si acaso en comisiones, porque en plenos, prácticamente en nada. Hubo unanimidad para pedir al Gobierno indemnizar a las afectadas de la ley del 'sí es sí'. También hubo acuerdo para reclamar la modificación cuanto antes del decreto nacional con el fin de poder comercializar la horchata sin azúcares añadidos y que continuase llamándose horchata. Y para de contar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa una doble alerta para este viernes en la Comunitat por tormentas con granizo y señala dónde caerán
  2. 2 El precio de la gasolina se hunde y el diésel ya se vende a 98 céntimos en España
  3. 3 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  4. 4 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  5. 5

    Valencia, en el radar de la marca china BYD
  6. 6 El precio del aceite de oliva virgen extra desde el 16 de octubre
  7. 7

    La Universitat de València compra banderas palestinas con dinero público para el profesorado
  8. 8 Nueva condena para la maestra esotérica y falsa abogada con más de 40 detenciones
  9. 9

    Los vecinos de Calicanto ya no tendrán que pagar de forma obligatoria la seguridad privada
  10. 10

    Bernabé apunta a Feijóo: «Ahora se entiende por qué lleva 11 meses sosteniendo a Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los partidos negocian cambiar la norma en Les Corts y quedarse la subvención que no gastan

Los partidos negocian cambiar la norma en Les Corts y quedarse la subvención que no gastan