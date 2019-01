Los partidos del Consell atacan a Cantó por hacer lo mismo que Puig Cantó, ayer en el jardín de Les Corts.. / cs Enric Morera y el PSPV arremeten contra el virtual candidato de Cs por realizar declaraciones en Les Corts igual que hacía el líder socialista en la anterior legislatura BURGUERA VALENCIA. Jueves, 31 enero 2019, 00:12

Nacionalistas y socialistas jugaron ayer a escandalizarse al ver a Toni Cantó, virtual candidato de Ciudadanos a la Generalitat, ejerciendo como tal en Les Corts. Jugaron fuerte, eso sí. Quisieron evidenciar que el aspirante de Cs no respecta a Les Corts, y quizá se pasaron de frenada, pues Cantó no hizo otra cosa que lo que hacía Ximo Puig cuando era el líder del PSPV con aspiraciones a ser lo que es actualmente, presidente de la Generalitat. Cantó convocó a los medios de comunicación para hacer unas declaraciones sobre una iniciativa, que no ha votado Ciudadanos, para blindar el pacto valenciano contra la violencia de género y rechazar cualquier acuerdo con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de la mujer. Cantó habló en los jardines de la Cámara, lo que soliviantó al síndic del PSPV, Manolo Mata, que comentó su disconformidad tanto en el hemiciclo como en los pasillos de Les Corts. Los socialistas consideraron que Cantó pretendía presionar. El argumento se lo compró hasta el presidente del parlamento, Enric Morera. El político nacionalista, cuando Ciudadanos protestó por haber atacado al decoro de su grupo en el debate de esa iniciativa, saltó: «Falta de decoro la de su compañero Toni Cantó por dar una rueda de prensa en Les Corts». Algunos de sus compañeros de Compromís, con más memoria, torcieron el gesto. La presencia de Puig durante la anterior legislatura en los jardines de la Cámara fue algo habitual durante meses, incluso en el Debate de Política General. Esa circunstancia fue esgrimida por la síndica de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, para replicar posteriormente a Morera.

Las tesis de Mata chocó no sólo con el pasado de su propio secretario general. Los reproches a Cantó de que incumple el reglamento de la Cámara, algo interpretable, generaron entre los diputados de Compromís cierta incomodidad, ya que se apela a directrices que estableció Juan Cotino, un paquete de normas en las que se incluía el decoro en la vestimenta, con el fin de contrarrestar las camisetas de Oltra. Apelar a esa directriz ahora sonó desafinado en las bancadas de Les Corts más escoradas a la izquierda.

En su momento, la diputada de la coalición Isaura Navarro intentó cambiar esa norma, sin éxito, por considerar que coartaba la libertad de expresión en la Cámara, ese espíritu que ahora sirvió a socialistas y nacionalistas para abroncar a Ciudadanos por las declaraciones de Cantó en los jardines de la Cámara. El virtual candidato naranja a la Generalitat se ha convertido en uno de los objetos de crítica más recurrente para el tripartito en este arranque de la precampaña electoral.

La violencia de género sirve para que Cantó intente descolocar al PP por «blanquear» a Podemos Ciudadanos abandona la Cámara en la votación de una propuesta de ley tras calificarla de «farsa»

Los socialistas arremetieron contra Ciudadanos porque pretendieron incluir enmiendas en la iniciativa que inicialmente presentaban todos los grupos de la Cámara. Los naranjas querían modificar el concepto de 'terrorismo machista' por 'violencia machista' y para apuntar que los pactos no sean con «formaciones no firmantes a favor del pacto de Estado contra la violencia de género». La presencia de Cantó sirvió para que la izquierda criticase al grupo de Cs por considerar que su cambio de criterio ha sido impuesto por Madrid. Lo cierto es que los diputados naranjas han mostrado su descontento al haberse rechazado incluir su enmienda abandonando el pleno durante la votación de la iniciativa. Se trata de la primera vez que realizan un plante de este tipo. Toni Cantó criticó el «veto» a su enmienda que «solo pide que a partir de ahora en todos los acuerdos que se adopten se respeten los pactos de Estado» y aprovechó para señalar al PP por «blanquear» a Podemos, que se ha negado a firmar el pacto estatal contra la violencia machista. A su juicio, es una declaración vacía en la que Cs «no va a contribuir». por considerar que es una «farsa».

Durante el debate, desde el PP, la diputada Blanca Garrigues tildó la propuesta de «oportunismo político», al tiempo que consideró que es un toque de atención del presidente de la Generalitat, el socialista, Ximo Puig, a la consellera de Igualdad, Mónica Oltra, al pedirle a cuatro meses de las elecciones que «refuerce» la lucha contra la violencia de género. Esta misma sensación se generó entre los nacionalistas cuando se conoció la propuesta, si bien los socialistas la argumentaron como un modo de intentar retratar a Ciudadanos y PP por haber pactado con Vox en Andalucía. Los populares no se dan por aludidos y ayer apoyaron el texto para evitar el «uso político» sobre esta cuestión y para no romper ni «crear fisuras» al consenso logrado con el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género ya que ha remarcado que la posición respecto a este tema «no se puede cuestionar».