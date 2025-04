El partido de Rodríguez avisa al PP: el pacto de la Diputación «está en serio peligro»

El alcalde de Ontinyent y coordinador general de Unió Municipalista, Jorge Rodríguez, ha respondido con contundencia al veto del PP valenciano a debatir la ... propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para rebajar del 5% al 3% el porcentaje de voto necesario para poder obtener representación parlamentaria en Les Corts. Rodríguez ha señalado textualmente que el pacto de la Diputación de Valencia «está en serio peligro» debido a esta decisión.

Tal y como ha informado este diario, la propuesta de la formación municipalista ha entrado este martes por el registro de entrada del Parlamento valenciano. Se trata de una vieja reivindicación del partido del exdirigente socialista, en constante crecimiento y que entiende que con esa rebaja al 3% las opciones de entrar en Les Corts son más que reales. Rodríguez ha acudido este martes al registro de la Cámara acompañado de varios cargos institucionales de su partido.

Una propuesta, no obstante, que tropieza con una dificultad infranqueable. Una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos presentada por el PP valenciano y que amplía las materias excluidas del ámbito de las que se pueden abordar con una ILP. La Ley Electoral, que es la que recoge el porcentaje del 5% actual, es una de las que se queda fuera.

Rodríguez ha señalado que su primera opción es hablar con todos los partidos, también con el PP. «Pero es verdad que hace tiempo que venimos advirtiendo al PP que cada día estamos más incómodos y que todas estas cuestiones no van a quedar en nada. Nosotros estamos cada día un paso más atrás. Probablemente antes de la dana el PP no estaba tan nervioso o no necesitaba hacer estas cosas tan extrañas y tan significativas del miedo electoral que vive el PP en este momento, que hace que un grupo de alcaldes y concejales de pueblo propiciemos que se intente boicotear el debate de una propuesta», ha dicho.

Preguntado por si este veto podía ser una línea roja para su partido, Rodríguez ha señalado que su línea roja en la Diputación «siempre ha sido que Vox entrara en el gobierno. Pero un buen paso para el PP, dado que aun no se ha aprobado, sería retirar esta propuesta absurda (de modificación de la ley que regula las ILP) y que es una perversión de la ley de presupuestos, colando una reforma de la ILP con una herramienta que no es la oportuna. Una línea roja es Vox y que se retirara esta propuesta que no es buena para la democracia», ha añadido.

Rodríguez ha señalado que este asunto «no nos acerca más al PSPV, pero el PSPV sabe leer las oportunidades, y Morant y Bielsa han hablado de descongelar las relaciones, pues esto hace que esa descongelación sea por microondas en lugar de al sol».

El alcalde de Ontinyent ha señalado que su partido presenta una propuesta para mejorar la democracia y el pluralismo político, y que el voto popular tenga el reflejo en las instituciones representativas. «Ya no es solo homogeneizarnos a la mayoría de CCAA, y que facilitaría que nosotros tuviéramos representatividad, sino que profundizamos en la mejora de la democracia», ha señalado.

Respecto a la posición de los populares, ha admitido que teníamos pocas esperanzas en el voto del PP aunque Compromis y PSPV si que la aceptan, «pero lo que no esperábamos es que directamente trabajaran en el boicot de la democracia. Tratar de castrar la democracia a través de esta puerta falsa que es la ley de presupuestos es una muestra mas de la falta de calidad democrática que hay en este país», ha zanjado.