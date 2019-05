Un pacto en clave de enredo para el Ayuntamiento de Valencia PSPV y Compromís se citan el miércoles, pero no está claro si con Ribó y Gómez | Los socialistas dan por sentado que habrá un primer encuentro entre su candidata y el alcalde, pero esa reunión no se ha hecho todavía oficial PACO MORENO Sábado, 1 junio 2019, 01:23

¿Quién ha llamado a quién? Ni en eso se pusieron ayer de acuerdo Compromís y el PSPV a la hora de anunciar que el próximo miércoles comenzarán las negociaciones para formar el gobierno en el Ayuntamiento de Valencia los próximos cuatro años. Después de críticas de los socialistas estos días por anular el alcalde Ribó el encuentro con la portavoz de esta formación, Sandra Gómez, en favor de una «ronda institucional» con todos los partidos, ahora parecía que las aguas vuelven a su cauce. O no.

El motivo de esto último es que en el comunicado enviado por Compromís no se dice en ningún momento que el miércoles habrá un encuentro entre los dos dirigentes, sino que se limita a señalar que acudirán las personas nombradas el martes por la Ejecutiva para que piloten la negociación.

Por el contrario, en la nota enviada por el PSPV se indica dos veces y se da por sentado de que antes del «trabajo de manguitos» que entre en el detalle del reparto de competencias, habrá una reunión inicial entre el alcalde Ribó y la concejala Sandra Gómez, la misma que esperan desde principios de esta semana, más allá de la convocada por la alcaldía como «institucional» y a la que declinó acudir Gómez por la cancelación de la que cuenta de verdad, la que dará el pistoletazo de salida para que Ribó sea elegido alcalde el próximo día 15 por mayoría absoluta en la sesión de constitución.

«Sólo se negociará con la premisa de un liderazgo compartido», dice el entorno de la edil

Estos prolegómenos no romperán el acuerdo entre los dos partidos para gobernar de nuevo juntos Valencia, esta vez sin el concurso de Podemos, aunque sirven para encajar las posiciones de cada uno a la hora de tomar competencias.

Gómez lo tiene claro desde el minuto uno, al señalar que debe tratarse de un «liderazgo compartido», al darle más valor a los siete concejales socialistas que a los cinco del anterior mandato por razones obvias. Por esto plantea desde el principio una relación de igual a igual con Ribó y Compromís.

Los dos comunicados enviados ayer por las formaciones empezaban igual «... se ha puesto este viernes en contacto con representantes del...», donde en los puntos suspensivos sólo había que intercalar los nombres de los partidos. «Compromís ha propuesto iniciar estas conversaciones el miércoles de la semana que viene, puesto que la comisión ejecutiva de la formación se reunirá el martes por la tarde, y en ella se nombrarán a las personas que integrarán la comisión negociadora», dice la formación que ha logrado diez concejales.

«Los socialistas han propuesto iniciar estas conversaciones posteriormente al encuentro que mantendrán los candidatos de ambas formaciones políticas, Sandra Gómez y Joan Ribó, para evidenciar la voluntad política de alcanzar un acuerdo y establecer el marco de trabajo que deberán iniciar las comisiones», aseguraron desde el PSPV, dando por seguro que se hará esa fotografía para reflejar una imagen de igualdad. A preguntas de LAS PROVINCIAS, fuentes cercanas a los primeros no aclararon si se producirá esa reunión el miércoles.

La comisión ejecutiva de Compromís nombrará el martes a las cuatro personas que integrarán la comisión negociadora para abordar, en primer lugar, un «programa de gobierno común con el PSPV. La Ejecutiva sentarà las bases sobre las cuales girará el posicionamiento», de la formación de Ribó.

La propuesta pasa por formar un «gobierno de coalición estable, sobre unas bases comunes que permitan llevar adelante políticas de progreso para la ciudad», indicaron. Desde el Partido Socialista comentaron que el programa conjunto se hará «bajo los parámetros de un liderazgo compartido y con una capacidad decisoria conjunta».

«Tal y como se produjo en 2015, el trabajo de las comisiones se producirá después del primer contacto que mantendrán los cabeza de lista de ambas formaciones», reiteraron para señalar que el lugar debe ser elegido por mutuo acuerdo. Es seguro que esta entrevista no se celebrará en la alcaldía.

El grupo socialista debe también nombrar representantes para la negociación y hasta que se produzcan varias reuniones no se entrará en el reparto de concejalías ni en el modelo de organización del Consistorio. Ribó comentó el pasado lunes que aboga por áreas gerenciales, pero todo esto no se ha debatido todavía entre los dos partidos. «Todo lo que se diga sobre el reparto de concejalías forma parte de las quinielas porque no hemos hablado de nada», señalaron fuentes municipales.