¿Pacto del Botánico o... pacto a la andaluza? El auge de la derecha populista pone en cuestión la mayoría de izquierdas que venían anticipando la mayoría de las encuestas FERRIOL MOYA Domingo, 28 abril 2019, 00:08

Botánico o pacto a la andaluza. Puig o Bonig. Cuatro años más de gobierno de izquierdas o recuperación de la mayoría para el centro-derecha. Las elecciones autonómicas que se celebran hoy ponen en juego el color de Les Corts para la X Legislatura. Sobre el papel, y a la vista de las encuestas publicadas, el PSPV parte como favorito para ganar los comicios por primera vez desde hace casi tres décadas. Sin embargo, el elevado porcentaje de indecisos que apuntaban esos sondeos y la incógnita respecto al apoyo real que obtendrá la derecha populista de Vox dibujan un escenario de incertidumbre que recorre la espina dorsal de todas las formaciones políticas.

Queda claro que no habrá mayorías absolutas y que serán necesarios pactos para poder conformar los 50 escaños. En el bloque de izquierdas, las miradas no van dirigidas sólo al PSPV -con el viento de cola al hacer coincidir autonómicas y generales-. Tampoco a Compromís, que ha tratado en la recta final de la campaña de reducir al máximo la distancia con los resultados logrados en 2015. Para los dos socios del Consell puede resultar clave la supervivencia de Unides Podem-EU, cuyo desplome podría llegar a poner en peligro su entrada en Les Corts, para lo que necesita superar el 5%.

Para el centro-derecha, la recuperación del Gobierno en la Junta de Andalucía es el espejo en el que se miran PP, Cs y Vox. Los populares valencianos, con un discurso menos radical que la dirección nacional, confían en poder sumar con la formación naranja. Para lograrlo resulta indispensable que la derecha populista arrastre el suficiente número de votos. La participación -del 69,6% hace cuatro años- puede resultar clave. Entre otras razones porque es la que puede elevar el listón del 5% y complicar el acceso a Les Corts de Podemos.

PSPV

A ganar las elecciones casi 30 años después

En 2015 logró 509.928 votos, lo que supuso el 20,85% y que le permitió obtener 23 escaños. El peor resultado de la historia del socialismo valenciano, como recogieron las crónicas entonces, dio lugar sin embargo a la recuperación de la presidencia de la Generalitat. Las expectativas en 2019 son muy diferentes. Los sondeos vaticinan una clara mejoría de los resultados, hasta el punto de que el socialismo valenciano puede volver a ser el partido más votado en unas elecciones autonómicas. La última vez fue en las de 1991. Que el PSPV pueda ganar las elecciones no implica que esté todo resuelto. Los socialistas apuestan por la reedición del Botánico, incluso aunque se pudiera abrir la posibilidad de cambiar de socios y buscar un acuerdo con Cs.

Ximo Puig se perfila como el mejor situado para mantenerse en el Palau de la Generalitat. El adelanto electoral le sitúa en posición de ventaja sobre Compromís, los socios con los que ha logrado superar una legislatura que se antojaba más tensa de lo que finalmente ha sido. La moción de censura ganada por Pedro Sánchez le obligó a adaptar su discurso político, con la reforma de la financiación en el centro del debate. Con todo, y lejos de lo que se esperaba al principio de la pasada legislatura, la figura del secretario general del PSPV ha superado estos cuatro años reforzando su liderazgo y su perfil como jefe del Consell.

PPCV

La expectativa de repetir el pacto de Andalucía

En 2015 logró 658.612 votos, el 26,98%, hasta alcanzar los 31 escaños. El batacazo electoral de los populares valencianos hace cuatro años -perdieron la Generalitat, la Diputación de Valencia y buena parte de su poder municipal- derivó en un complicado proceso orgánico resuelto a favor de Isabel Bonig como líder regional. La exconsellera, discurso bravo y apasionado, ha tratado de poner contra las cuerdas al Botánico, aunque algunas de las causas judiciales que seguían coleando de la anterior legislatura han complicado esa labor. Las discrepancias con la dirección nacional de su partido, primero recelosa de la situación del partido en la Comunitat y después, con la llegada de Pablo Casado, abiertamente crítica con la cúpula del PPCV, tampoco han ayudado.

Bonig, como Puig, ha dedicado buena parte de la campaña electoral a llamar al voto útil. La aparición de Vox en el tablero político, que en Andalucía impulsó la caída del PSOE y la llegada a la Junta de Juan Manuel Moreno, ha reforzado las opciones -que las encuestas consideraban escasas- de que el centro derecha pueda sumar los 50 escaños que suponen la mayoría absoluta. La incógnita, claro está, pasa por medir el impacto del partido que lidera Santiago Abascal en el resultado del PPCV.

Compromís

Le pasará factura el tirón del PSOE en las generales

En 2015 logró 456.823 votos, el 18,71%, hasta alcanzar los 19 escaños. La formación nacionalista logró su mejor resultado histórico en una cita en la que rentabilizó como ninguna otra su combatividad con la corrupción. La legislatura se planteó como una carrera en la que la líder del partido, Mónica Oltra, superaría cómodamente a un Puig mucho menos carismático. La previsión inicial saltó por los aires con la propia evolución de una legislatura en la que las dificultades unidas a la gestión de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas contribuyó a cierto deterioro de la imagen de la vicepresidenta.

El adelanto electoral de las autonómicas a este 28 de abril, para hacerlo coincidir con las generales, no le viene nada bien a Compromís. La campaña ha venido marcada por el debate nacional, y el discurso nacionalista -centrado en la crítica al PSOE de Sánchez por no reformar el sistema de financiación- ha encontrado escaso hueco. El partido que lidera Oltra ha tratado de sembrar la duda respecto a si los socialistas intentarán un acuerdo con Cs, buscando aparecer como la garantía de las políticas progresistas. Pero todo apunta a que la llamada al voto útil del PSOE nacional también pasará factura a los nacionalistas. De cara a una futura negociación -en el caso de reeditarse el Botánico- ese retroceso puede pasar factura.

Ciudadanos

Repetirá el resultado de 2015, según los sondeos

En 2015 obtuvo 309.121 votos, el 12,66%, hasta lograr 13 escaños. La formación naranja ha desaprovechado la legislatura en una región idónea para su discurso político. Crisis en el grupo parlamentario, cambios de líderes, rupturas y enfrentamientos, acabaron por reducir el grupo de Les Corts a nueve miembros, y a que dos de sus exlíderes abandonaran el partido con duras críticas a Albert Rivera.

Con la llegada a los mandos de Toni Cantó, Cs ha recuperado visibilidad y discurso. El actor valenciano, que se mueve como pocos en los debates electorales, logró desde el principio de la campaña erigirse en el centro de las críticas de los grupos de la izquierda. Cantó ha reforzado la voz de su partido en materias como la corrupción o la censura al catalanismo. Las encuestas vaticinan un resultado similar al de 2015, aunque no han medido el efecto que puedan tener los debates de los líderes nacionales -en los que Rivera ha destacado- ni la incorporación a sus filas de exdirigentes del PP como Ángel Garrido.

Unides Podem-EU

Pendiente del precipicio del 5%

Hace cuatro años logró 282.389 votos, el 11,57%, para alcanzar 13 escaños. La formación de Pablo Iglesias, liderada entonces por Antonio Montiel, se convirtió en la tercera pata del pacto del Botánico, indispensable para que las tres formaciones sumaran 55 diputados y lograran la mayoría absoluta. Pero al igual que le ocurrió a Cs, las luchas internas derivaron en dimisiones, renuncias, cambio de líder y una progresiva invisibilización de su proyecto político, como consecuencia de no haber querido formar parte del Consell y, sin embargo, apoyarlo desde Les Corts.

Los pellizcos que el partido que ahora lidera Antonio Estañ -aunque el candidato a la Generalitat es Rubén Martínez Dalmau- le ha propinado al Gobierno valenciano han resultado intrascendentes. La caída del partido que lidera Pablo Iglesias ha arrastrado, como no podía ser de otra forma, a la matriz valenciana. Los sondeos alertan incluso del riesgo de que no lleguen al 5% de mínimo para acceder a Les Corts. Ese escenario, posible pero no el más probable, abriría un nuevo escenario en el que la mayoría de la izquierda podría verse afectada.

Vox

La gran incógnita de las elecciones autonómicas

En 2015 se quedó en 10.336 votos, el 0,42%, y no obtuvo representación en Les Corts. Cuatro años después de esas cifras, la formación de derecha populista logrará entre un 8% y un 11% de los sufragios, según todas las encuestas. Y la incógnita pasa por saber cuál es el auge exacto de la formación que encabeza Abascal. Porque el impacto de su irrupción en Les Corts, unido a la movilización del voto de centro-derecha, puede condicionar el próximo gobierno autonómico. Andalucía, donde las encuestas no ponían en cuestión el triunfo de Susana Díaz y hace meses que abandonó San Telmo, es el mejor ejemplo.

El acto del jueves en Valencia, como los celebrados en otras capitales, refleja el entusiasmo de sus seguidores y el éxito de su discurso. A más movilización, mayor participación en los comicios. Y eso complica las opciones de Podemos de llegar al 5%. En 2015 esa barrera se situó en el entorno de los 122.000 votos, con una participación del 69,6% del censo. Con una participación cinco puntos mayor, la barrera podría incrementarse por encima de los 140.000 votos.