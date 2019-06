Opositores de enfermería recurren para que se anule el examen del General Opositores de una prueba anterior de enfermería. / JESÚS SIGNES Los afectados presentan un escrito de alzada, exigen que se aparte al tribunal y reclaman ver las pruebas de las primeras notas HÉCTOR ESTEBAN Valencia Domingo, 30 junio 2019, 00:47

Un grupo de opositores ha presentado un recurso de alzada contra el examen de enfermería del Hospital General de Valencia. El proceso se ha resuelto cargado de polémica por las notas, ya que de los 3.120 aspirantes que se presentaron a la prueba, sólo 114 lograron una nota superior al cinco. Y de esos, sólo 11 sacaron más de un seis. Además, los opositores que han recurrido añaden que de esos 11, la mayoría logró una calificación altísima a pesar de la dificultad de las preguntas elegidas.

En el recurso, los opositores que no están de acuerdo con el proceso apuntan que las circunstancias «dan a entender que no se ha seguido la obligación de sigilo y transparencia». La mitad de los aspirantes que ha obtenido una nota por encima del seis están en un rango entre el 8,8 y 10. Otro de los argumentos del recurso es que entre los mejor puntuados hay aspirantes con una relación directa personal o familiar y han superado el 90% de los aciertos. Un detalle que lleva a pensar a los recurrentes que no se ha producido el nivel de custodia exigido de los exámenes, «por lo que ha habido una posible filtración». Los reclamantes piden la nulidad de la prueba y la sustitución del tribunal examinador.

Además, han solicitado copia de los exámenes de las diez mejores calificaciones de la prueba de enfermería del Hospital General. Una petición formulada en base al artículo 12 de la ley de Transparencia y sobre el pronunciamiento del Tribunal Supremo de que los opositores tiene el derecho de acceder a los exámenes de otros aspirantes.