La oposición cuestiona el viaje de Pedro Sánchez en avión oficial al FIB Pedro Sánchez y su mujer, el viernes en el FIB. castello / EFE/DOMENECH El PSPV defiende la visita del presidente porque fue para «apoyar la Comunitat» y no a «dar mítines a favor de Camps y Fabra» SILVIA ELÁ VALENCIA. Domingo, 22 julio 2018, 01:04

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el

viernes a Castellón en avión oficial para reunirse con el jefe del Consell, Ximo Puig, y para acudir al Festival Internacional de Benicàssim (FIB) generó ayer una fuerte polémica.

El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando, exigió explicaciones a Sánchez, por desplazarse en avión oficial a la Comunitat para «ver» el concierto de la banda de rock estadounidense The Killers. «Pedro Sánchez tendrá que explicar en el Congreso su 'visita oficial' a Castellón con el avión presidencial para ver a The Killers. Desde los tiempos de Alfonso Guerra y el Mister -en alusióln al Mystère- no se veía tal derroche en las arcas públicas», resaltó Hernando en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

La vicesecretaria regional del PPCV, Elena Bastidas, cuestionó el escaso bagaje político de la reunión que Sánchez mantuvo con el presidente de la Generalitat. «Los cinco millones de valencianos se merecen un encuentro en profundidad y pausado con la persona que tiene que dirigir su futuro, no un encuentro de cortesía». La dirigente indicó que «a Sánchez, le vino de paso reunirse con Puig» y señaló que los valencianos se «merecen más». Por su parte, el PP en el Ayuntamiento de Castellón reclamó a la alcaldesa, la socialista Amparo Marco, que explique a los castellonenses «por qué Pedro Sánchez viene solo a hacerse una foto en lugar de traer las inversiones y la financiación autonómica que necesita a la ciudad, privando a los vecinos de recibir 40,2 millones de euros». La popular Begoña Carrasco Carrasco se preguntó si «acaso los problemas y necesidades de Castellón se pueden resolver en una visita de cortesía de apenas 20 minutos».

El diputado de Ciudadanos Toni Cantó también utilizó la red social para lamentar la situación. «Modo Pedro Sánchez: Viaje en avión presidencial, foto rápida con Ximo Puig y al concierto de The Killers en zona VIP», escribió.

Por su parte, el senador de Compromís Carles Mulet anunció una batería de preguntas en la Cámara Alta para conocer el coste que, para las arcas públicas, tuvo el desplazamiento del jefe del Ejecutivo y acompañantes al FIB de Benicàssim. Mulet preguntó incluso por los gastos de personal, seguridad y combustible que supuso el viaje en avión.

Por contra, el vicesecretario del PSPV, Manolo Mata, destacó las diferencias entre las visitas de Rajoy y Sánchez: «Cómo han cambiado los tiempos; tenemos, al fin, un presidente del Gobierno que viene a apoyar a esta Comunitat y no a dar mítines a favor de Francisco Camps y Carlos Fabra ni de otros dirigentes imputados». Para el síndic socialista, la reunión llega «en un momento crítico para nuestras finanzas». «Si en un mes y medio de gobierno, Sánchez ha hecho más por la Comunitat que Rajoy en siete años, hay que ponerlo en valor», subrayó, si bien ha remarcado que esto no significa que el PSPV se vaya a conformar.