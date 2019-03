Oltra sube el tono contra el PSPV y le reprocha su «indefinición» con Ciudadanos Mónica Oltra y Joan Baldoví, durante la presentación del lema de campaña para el 28-A. / EFE/Manuel Bruque La vicepresidenta afirma que sin Compromís en el Consell los socialistas habrían evitado políticas de cambio como 'Xarxa Llibres' o la eliminación del copago farmacéutico A. CERVELLERA Jueves, 28 marzo 2019, 00:38

Valencia. El adelanto de las elecciones autonómicas que propició el presidente Ximo Puig para que los comicios regionales coincidieran con los generales nunca gustó a Compromís. Los nacionalistas arremetieron contra una medida que calificaron de «partidista» aunque evitaron que las críticas se extendieran a lo largo del tiempo ya que veían con buenos ojos que el PSPV apostase por un nuevo gobierno de izquierdas. Pero la postura de los socialistas, especialmente a nivel nacional, de abrir la puerta al apoyo de Ciudadanos antes que el de los independentistas hizo cambiar la posición de Mónica Oltra, candidata de Compromís, que ayer subió el tono contra sus socios al considerar que no definen su postura sobre si gobernarían junto al partido naranja.

La candidata de Compromís a la presidencia de la Generalitat recuerda como los socialistas ya tantearon a Ciudadanos tras las elecciones autonómicas de 2015 cuando Oltra reclamó ser la presidenta al contar con el apoyo de Podemos y el pacto entre las formaciones de izquierda se paralizó. Los nacionalistas no quieren que después del 28-A ni el PSPV ni el PSOE se planteen esta decisión y por ello lanzaron este dardo a sus socios. La vicepresidenta, durante la presentación del lema de campaña 'Imparables', lamentó la «indefinición» de los socialistas a la hora de decidir «con quién van a estar» si con las «políticas del Botànic que bajaron los impuestos a 1,5 millones de valencianos y se los subieron a los 60.000 que más tenían o con Ciudadanos y las derechas que lo que hacen es bajar los impuestos a los ricos e inflar a impuestos a la clase media». «Uno no puede servir a Dios y al demonio» sentenció.

Oltra pidió el voto para su proyecto en unas elecciones en las que no cuenta con las mejores expectativas debido a que coinciden los dos comicios y defendió que ellos «sí saben dónde están» y es «en un Botànic II liderado por Compromís para seguir con la transformación profunda de las políticas de la sociedad». Como garantía vendió muchas de las iniciativas sociales adoptadas por el actual Consell, como Xarxa Llibres, la eliminación del copago farmacéutico y la renta de inclusión. Una serie de medidas que han caracterizado al Botànic y que para la candidata a la presidencia no se habrían hecho sin Compromís y prueba de ello es, a su juicio, que no se llevan a cabo en otras autonomías donde gobierna el PSOE. Pese a las críticas, la líder de a coalición afirmó que esta postura de sus socios también es «un elemento de movilización para Compromís muy importante» y subrayó que van a utilizarlo.

Oltra apuesta por reeditar el Botànic con Compromís en la presidencia para «seguir con la transformación»

Joan Baldoví, cabeza de lista de Compromís al Congreso, siguió la senda marcada por Oltra pero fue menos duro con los socialistas. El diputado remarcó que existe «cierta preocupación» porque, a su juicio, «una cosa es que lo diga una vaca sagrada como Alfonso Guerra» y, otra es que «una persona importante dentro del PSOE como Ábalos haga una apuesta por un determinado gobierno».

Balance de gestión

Oltra también aprovechó para hacer un pequeño balance de los últimos años y fue clara al indicar que «el hecho de entrar en el Consell ya fue valentía». Un reproche dirigido directamente a Podemos, a los que no nombró de forma directa, ya que en Compromís son conscientes que comparten un electorado que, de forma especial en las elecciones generales, podría apostar por ellos en vez de por su proyecto al no acudir las dos fuerzas en coalición como en 2015.