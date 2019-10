Oltra reprocha a Soler que le facilite información sobre los recortes La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ayer. / efe La vicepresidenta se desmarca de la opacidad de la Conselleria de Hacienda respecto a los ajustes del presupuesto BURGUERA VALENCIA. Sábado, 5 octubre 2019, 00:44

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, adoptó ayer la estrategia comunicativa que suele utilizar cuando quiere decir sin decir. En este caso, dejó traslucir su resignación (por decirlo suavemente) ante la falta de información detallada de los recortes que la Conselleria de Hacienda ha remitido al Gobierno central en el PEF (Plan Económico Financiero) preceptivo si se quiere recibir el FLA. «No hay nueva información que la de la nota de prensa del sábado que tienen todos ustedes, así que usted y yo tenemos la misma información en este momento»», señaló Oltra al ser interrogada por los periodistas, tras el pleno del Consell, por si cuenta con algún dato sobre en qué van a consistir unos ajustes presupuestarios de 364 millones de euros. La portavoz se referió así al comunicado que el pasado sábado se emitió desde Presidencia de la Generalitat para dar a conocer las cifras globales del tijeretazo en las cuentas públicas autonómicas de este año.

«Siempre estaría bien tener más información», admitió Oltra al ser interrogada sobre la conveniencia de que ella, como vicepresidenta y portavoz, contase con más datos sobre el recorte, si bien confió en los tendrá «cuando esté en disposición de poder compartirla». Quien debe compartir es la Conselleria de Hacienda, en manos del socialista Vicent Soler.

Oltra reconoció que sabe lo que se ha apuntado como retención de crédito desde su departamento, y recalcó que cree que el desglose se hará público cuando se pueda, ya que puede que aún no se haya publicado al estar a la espera de pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Señala que el FLA es una «buena noticia» porque «menos da una piedra» Admite las diferencias de criterio del Consell por ampliar la V-21 y el puerto

«En todo caso, este es un gobierno que se ha caracterizado por la transparencia y así seguirá siendo», subrayó la vicepresidenta, que se aventuró a sugerir que quizá hay cuestiones técnicas que estarían «acabando de perfilarse» para poder publicitar las partidas concretas. «Lo desconozco, pero estoy segura de que se está trabajando en esta línea», explicó, y señaló: «Cuando (la Conselleria de Hacienda) tenga que hacerlo público lo hará público». Y a ella, que la registren.

Respecto a la llegada del FLA, Oltra se expresó con tibieza. La vicepresidenta señaló que los más de 860 millones que recibirá la Comunitad antes de final de año por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y las entregas a cuenta es dinero «bienvenido porque menos da una piedra», aunque ha advertido que supone «préstamos a cambio de derechos».

Sobre el FLA, «me callo»

El jueves, el presidente Puig señaló que la transferencia de esos fondos supone que el Gobierno «ha cumplido con el compromiso que adquirió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero». En este sentido, ayer, el presidente socialista hizo las siguientes cuentas al sumar el FLA y las entregas a cuenta: «Permitirá atender mejor todos los pagos pendientes en el último trimestre del año. Si a este le sumamos 400 millones en las entregas a cuenta, realmente tenemos 800 millones para atender todas las necesidades de pago a los proveedores». La vicepresidenta, en cualquier caso, señaló que «todo lo que venga es bienvenido» y que «es una buena noticia, pero con todos los 'pero'». Oltra admitió que el Consell espera ese dinero como «agua de mayo», lo que le sirvió para lamentar que llegue ahora, en octubre, ahora bien, «mientras no haya otra cosa», la Comunitat puede «obviamente respirar un poco con el FLA, el 'extra FLA', el ordinario y todos los 'FLAs'. Iba a decir otra cosa pero me la callo». En cualquier caso, rechazó hacer valoraciones sobre si hay una intención electoralista por parte del Gobierno de Sánchez al anunciar ahora la liberación de esos fondos que hace unos meses se ignoraba cuándo y en qué cantidades llegarían a las arcas de la Generalitat.

Oltra defendió que en el seno del Consell (PSPV, Compromís y Unides Podem) hay «diferencias», pero que eso no es lo mismo que «división». La vicepresidenta confesó esos desencuentros en los criterios respecto a temas que, no obstante, son de calado. Las «diferencias» radican en la posición del PSPV y sus socios frente a proyectos como la ampliación del Puerto de Valencia y la de la V-21. «La diferencia no tiene por qué ser división: tengo grandes diferencias de opinión con mis hijos y no estamos divididos en casa». Como ejemplo para entender el matiz entre los dos conceptos, el ejemplo familiar funciona. Otra cosa es si sirve para justificar una divergencia en un Gobierno que acaba de declarar una «emergencia climática» que, según cada socio, tiene que ver, o no, con las infraestructuras.

Donde sí parece que coinciden los socios botánicos es en la insatisfacción por el amplio margen respecto a la solución de la infrafinanciación que se dio el pasado martes Pedro Sánchez, cuando en el mitin en Valencia indicó que el sistema de distribución de los fondos para las autonomías se modificará entre ahora y 2023. Cuatro año. Oltra, sin embargo, afirmó que la Comunitat no puede esperar «ni un minuto más», si bien no precisó si estaba dispuesta a «montar un pollo», que fue lo que ella mismo comentó en 2017, cuando Rajoy estaba en la Moncloa. Ahora, la vicepresidenta condicionó los «pollos» como la manifestación que recorrió Valencia hace dos años a cómo el Gobierno central actúe: si inicia pronto la negociación para establecer el nuevo modelo, si mientras llega el cambio se ofrece a la Comunitat una alternativa financiera al FLA y si se regulariza, o no, la deuda valenciana.

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat (PPCV), Isabel Bonig, consideró «vergonzoso que Sánchez, utilizara el mitin para hablar de las entregas a cuenta a la Comunitat y agregó que «más bochornoso fue ver cómo Puig claudicó y no le plantó cara. En abril de 2018, justo antes de la moción de censura de Rajoy, Sánchez estuvo en la Comunitat y dijo que cambiar el modelo de financiación era cuestión de voluntad política, y esta semana Sánchez señaló que el cambio de modelo requiere cuatro años».