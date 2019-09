Oltra reafirma ante sus diputados el rechazo a los ajustes de Soler La vicepresidenta se cita con los parlamentarios nacionalistas con la crítica al Gobierno central en el punto de mira del debate interno B. F. VALENCIA. Lunes, 9 septiembre 2019, 23:48

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se reunió ayer con los diputados en Les Corts del grupo parlamentario Compromís, al que ella pertenece. La reunión, inicialmente, consistía en que la consellera de Igualdad les trasladase a los parlamentarios las líneas maestras de su conselleria. Se ha hecho en otras ocasiones. No obstante, en el ambiente flotaba también la situación de la política actual, tanto el pulso establecido entre PSOE y Podemos para formar Gobierno como la relación del Consell con el Ejecutivo de los socialistas, una convivencia delicada porque Compromís trabaja codo con codo con el PSPV, que a su vez debe guardar las espaldas a sus compañeros de Madrid. La reunión, que inicialmente pretendía ser rápida, se prolongó algo más de una hora, hasta media tarde. Entre algunos diputados de la coalición hay ciertas dudas de qué tono se debe emplear tanto respecto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, como en relación a Ximo Puig, presidente de la Generalitat y su equipo, en especial con el conseller de Hacienda, Vicent Soler, encargado de realizar unos ajustes que, tal y como planteó inicialmente, fueron rechazados por Oltra en una reunión celebrada hace una semana. Ayer, la vicepresidenta, antes sus diputados, mantuvo su negativa a aceptar los recortes tal y como los plantean los socialistas, y justificó su planteamiento ante la propuesta de Soler, considerada desde Compromís como una imposición que no pueden aceptar.

Hasta conocer si hay, o no hay, nuevas elecciones, si fracasa la negociación entre PSOE y Podemos, la reunión de ayer podía haber sido rápida, vinculada al discurso de Oltra sobre su conselleria, o con mayor participación por parte de los diputados de Compromís. Se quedó el asunto en un tono intermedio. La vicepresidenta abandonó la cita en Les Corts pero los diputados continuaron debatiendo con miembros del equipo de Oltra ante una situación económica preocupante y con los recortes que pretende Soler sobre la mesa.

La vicepresidenta, durante el día de ayer, deslizó varios mensajes de distinto grado de dureza hacia sus socios. «La gente votó el 28 de abril y dijo muy claramente qué quería, y desde luego si Pedro Sánchez no es capaz de sacar adelante una investidura donde la voluntad política y la mayoría parlamentaria da los numeros, no debería de volverse a presentar», señaló Oltra horas antes de reunirse con los diputados. «No puede ser que se vuelva a convocar elecciones. Es una burla a la ciudadanía cuando existe una voluntad política de sacar adelante la investidura y no pueda ser simplemente porque alguno se quiera obstinarse en repetir las elecciones. Es poco menos que una extorsión, como si se hubieran equivocado al votar».

Oltra insistió en que las reivindicaciones ante Sánchez son las mismas que frente al de Rajoy: financiación, inversiones y deuda histórica. Además, deslizó que «confía» en que los socialistas valencianos mantengan, como durante la legislatura pasada frente al Gobierno de Rajoy, la reclamación de esas demandas frente al de Sánchez. Ante sus diputados, Oltra mostró su preocupación por la crisis financiera a la que la falta de Gobierno central aboca a la Generalitat.