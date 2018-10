Oltra discrepa de Puig y abre la puerta a que À Punt reciba más dinero La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ayer. / EFE «Cada uno sale a decir lo suyo, pero habrá un momento en el que nos encontraremos», indica la vicepresidenta sobre la intención del ente de mejorar el presupuesto BURGUERA / RICÓS VALENCIA. Sábado, 6 octubre 2018, 00:33

À Punt no verá incrementado su presupuesto en 15 millones de euros, tal y como pretende y aprobó el jueves pasado su Consejo Rector. Sin embargo, Oltra señaló ayer que sí habrá algún tiempo de aumento, a pesar de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló el pasado domingo en una entrevista que el ente televisivo público debería aplicarse las reglas de eficiencia y apañarse con los 55 millones de los que dispone anualmente. Con apenas tres meses de funcionamiento, su directora general, Empar Marco, confirmó hace una semana su reclamación de más dinero. Ante la negativa de Puig y la posición contraria de PP, Ciudadanos, PSPV y hasta Podemos, Marco advirtió de que, si no se aumenta el margen presupuestario, habrán «recortes» en materia de proyectos. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, enmarcó este cruce de declaraciones, reproches y advertencias en el marco de unas negociaciones que concluirán en un término medio entre la negativa del Consell manifestada por Puig y las demandas de la televisión pública valenciana.

La portavoz del Consell relativizó las posiciones enfrentadas de los últimos días. Oltra recordó que actualmente se está en «plena elaboración y negociación» de los presupuestos de la Generalitat para 2019 y, en este sentido, y preguntada por la petición de À Punt y el rechazo inicial manifestado por el jefe del Consell, señaló: «Ahora estamos en la fase de la dialéctica en la que cada uno sale a decir lo suyo, pero habrá un momento en el que nos encontraremos seguro».

Así lo indicó en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por la advertencia que hizo la directora general de la Sociedad Valenciana de Medios de Comunicación, Empar Marco, de que si À Punt se queda en 2019 con su actual presupuesto de 55 millones se tendría que «recortar» algunas iniciativas. El ente aprobó la pasada semana un proyecto de gastos para el año próximo que ronda los 69 millones. Al respecto, Oltra recordó que actualmente se está «en plena elaboración y negociación» de las cuentas y durante este proceso «todos los departamentos tienen una previsión inicial que después tienen que ajustar cuando Hacienda pone sus condiciones».

El Consell insta a «esperar» los datos de audiencia y recuerda que À Punt lleva poco tiempo emitiendo El Consejo Rector de la televisión aprueba crear una comisión que evalúe el trabajo de Empar Marco

Sin frustrar expectativas

«Después hay una segunda fase en la que Hacienda tiene que aumentar su posibilidad porque no puede frustrar tanto las expectativas de los diferentes departamentos y en ese tira y afloja en el que unos tienen muchas expectativas y otros mucha realidad al final se llega a que las expectativas y la realidad se pongan en el mismo plano», consideró la vicepresidenta, quien vaticinó que cuando se llegue al «equilibrio» entre expectativas y realidad estará el presupuesto. Es decir, que ni serán 15 millones ni será un cero absoluto, sino ese un punto intermedio que, según Aristóteles, es donde está la virtud.

Menos virtuosos serán los números que cifren la audiencia de À Punt, según algunas mediciones extraoficiales que se están filtrando y atendiendo al modo en que tanto los directivos de la cadena como los altos cargos del Consell están preparando el terreno. El próximo día 10 de octubre está previsto que se conozcan oficialmente los datos de audiencia de la televisión pública valenciana en el mes de septiembre, el primero en el cual À Punt ha accedido a que se ofrezcan datos por parte de Kantar, la empresa que a nivel nacional realiza mediciones que son la base para, entre otras cosas, buscar financiación por la vía publicitaria.

Preguntada por si el Gobierno valenciano «teme» esas cifras de audiencia y la repercusión negativa que puedan tener en la marcha de À Punt, Oltra señaló que «estaría bien» esperar a la publicación de los datos.

A pesar de que el Ejecutivo ha intentado mantenerse al margen del desarrollo del proyecto de À Punt (la ley, el presupuesto y hasta el proceso de selección del personal y del proyecto televisivo se ha vinculado a Les Corts), su papel como financiador de la televisión pública le obliga a hacer una reflexión sobre el fruto que dan esos 55 millones que la Generalitat ha puesto a disposición de los gestores del ente. La vicepresidenta quiso relativizar ya la trascendencia de esas mediciones de audiencia. La portavoz del Consell consideró que los datos deberán considerarse teniendo en cuenta que À Punt funciona desde el mes de junio y la radio desde diciembre del año pasado, y que hay sitios en la Comunitat que aún no la pueden sintonizar por una serie de problemas técnicos pendientes de resolución.

Evaluación de Empar Marco

En el Consejo Rector de À Punt celebrado ayer se aprobó crear una comisión cuya misión será analizar el trabajo de la directora genera, aunque serán con posterioridad los miembros de ese consejo los encargado de evaluar la labor de Empar Marco, tal y como ayer adelantó LAS PROVINCIAS.

Lo que se dejó traslucir en la reunión es que hay cierto malestar entre un buen número de miembros de ese órgano rector de la nueva tele pública, y por lo que indicaron diversos miembros, también de Presidencia de la Generalitat, e incluso de consejeros que hasta hace poco eran firmes defensores de la directora general.

En el cónclave no se debatió sobre el presupuesto del año próximo, después de la negativa que había recibido la propuesta por parte del presidente de la Generalitat. Lo que se decidió de manera oficiosa fue dejar enfriar el asunto para, posteriormente, abordarlo con tranquilidad a sabiendas de que no se alcanzará la cifra demandada por la directora general. No obstante, esperan que finalmente sí se aumenten ligeramente esos 55 millones de euros, una posibilidad que coincide con las manifestaciones realizadas ayer por Mónica Oltra.