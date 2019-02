Oltra dice que Sánchez usa la Diputación de Alicante para «decir no a todo» El presidente de la corporación provincial replica a la vicepresidenta del Consell que él se niega «a la catalanización de la Comunitat» EP Jueves, 21 febrero 2019, 00:54

alicante. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, acusó ayer al presidente de la Diputación de Alicante, el popular César Sánchez, de «no tener faena» y consideró que el presidente provincial usa la institución para «hacer partidismo y decir no a todo».

«Él dice que no a todo, pero no sabemos a qué va a decir que sí», señaló Oltra al ser preguntada en Sant Vicent del Raspeig por la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del PP, con el respaldo de la Diputación, a la Ley de Mancomunidades de la Generalitat.

Oltra precisó que «de momento hay una admisión del recurso, que a no ser que alguien presente una cuestión muy fuera de lo común se admite, otra cosa es lo que luego va a ser el fallo. El otro día pudimos ver un vídeo en el que dice que no a esto, no a lo otro, a lo de más allá. No tiene proyecto más allá de utilizar la Diputación».

Sánchez replicó horas más tarde a través de un comunicado afirmando que le dice que 'no' «a la catalanización de la Comunitat y 'sí' a la Comunitat. Le digo no, a que saque el castellano de las aulas, y sí, a la libertad de los padres a elegir la lengua en la que quieren que estudien sus hijos», añadió Sánchez, quien señaló además que «le digo no a la Agencia Tributaria Valenciana y sí a Suma. Le digo no al requisito lingüístico y sí a tener los mejores profesionales, según su preparación, en sectores tan importantes como la sanidad. Le digo no a que quiera controlar en la Diputación y sí a que respete la autonomía de las instituciones». En esta línea, el popular zanjó: «Le digo no a la eliminación de las provincias y sí a una España unida y fuerte».