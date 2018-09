Oltra cree que los dirigentes del PP vienen a la Comunitat a burlarse de los valencianos EFE Martes, 25 septiembre 2018, 00:35

Valencia. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que tiene la «sensación» de que los dirigentes nacionales del PP vienen a la Comunitat Valenciana a «burlarse de los valencianos».

Oltra se pronunció así tras reunirse con el alcalde de Valencía, Joan Ribó, y ser preguntada por las declaraciones este fin de semana del líder popular, Pablo Casado, en un acto en La Pobla de Farnals, donde dijo que el PP de la Comunitat había dejado un «legado impecable». Al respecto, Ribó afirmó irónicamente estar «convencido» de que Casado, «el día en que le explicaron en el Máster la palabra impecable, tampoco fue a clase».

«Creo que el alcalde ha contestado impecablemente», bromeó Oltra para añadir que a veces «una tiene la sensación de que los dirigentes del PP vienen aquí a burlarse de los valencianos». La líder de Compromís criticó que Casado diga que el legado del PP ha sido impecable cuando, según denunció, «hemos salido en el New York Times por los casos de corrupción que el PP instaló aquí de manera sistemática y sistémica».

«¿Qué es impecable? ¿Los 1.300 millones de agujero que dejaron en RTVV, los 1.000 millones de agujero que dejaron en Ciegsa o la conducta en la cárcel del señor Blasco?», se preguntó la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. «A lo mejor van a tener que empezar a ver a sus compañeros de partido en la cárcel y ahí se dan cuenta de que impecable no ha tenido nada», añadió. Respecto a la gestión del PP, Oltra destacó: «Eso sí, las arcas nos las dejaron limpias como una patena, si (Casado) se refiere a eso», y añadió: «Le diría al señor Casado que los valencianos y valencianas no queremos que vengan a reírse en nuestra cara y que no nos chupamos el dedo».

Según Ribó, para que Casado «tenga claro» que Valencia «no se visualiza bien con esta palabra» le puso ejemplos como que nueve de sus diez concejales «están imputados», que el Ayuntamiento tuvo que entrar en 2012 en un plan de ajuste al que 2014 todas las grandes ciudades salieron menos Valencia.