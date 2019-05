Oltra cree que Blasco ha reconocido «algo que todos los valencianos ya sabíamos»

Valencia. Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell en funciones y líder de Compromís, no pudo evitar pronunciarse ayer sobre la situación procesal del exconseller popular Rafael Blasco después de que el exdirigente del PP haya alcanzado un pacto con la Fiscalía y haya reconocido los delitos que se le imputan. Oltra consideró que el que fuera también presidente de Les Corts tan sólo se ha reconocido «algo que todos los valencianos ya sabíamos».

La vicepresidenta quiso recordar que Blasco ya fue condenado por desviar fondos destinados a la cooperación internacional y que esta es la segunda y tercera parte de la misma causa. En este momento se centran en las supuestas irregularidades en las subvenciones concedidas a diferentes ONG's en 2009, 2010 y 2011 y en el proyecto fallido de un hospital en Haití.

Oltra, que se pronunció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, remarcó que ahora habrá que esperar la resolución judicial final de la Audiencia Provincial del caso que juzga, además de al exconseller, a otros 23 procesados. «Lo que ha hecho (Blasco) ha sido reconocer algo que todos los valencianos ya sabíamos», indicó la dirigente de Compromís en relación a que, en el acuerdo, el exconseller ha admitido los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios, que supuestamente desviaron cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios.

El juicio del caso Cooperación continúa el próximo lunes con las declaraciones de los procesados. Pese al acuerdo que el expresidente de Les Corts y otros exdirigentes han alcanzado con la Fiscalía, en determinados casos como el del propio exconseller la Abogacía de la Generalitat y la coordinadora de las ONG's, que ejerce como acusación particular, está en contra del acuerdo y por ello ha continuado el juicio. La acusación particular no está conforme con la rebaja de 16 a 3,5 años la petición de condena para Blasco y, mucho menos, con el dinero que se reclama a los acusados, que considera insuficiente.