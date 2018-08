Oltra avisa a Puig: «Tenemos que agotar la legislatura, claro que sí»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, descartó ayer que vaya a haber un adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, algo que se hace cuando un Ejecutivo «tiene problemas», pero, «si un Gobierno no tiene problemas y está gobernando bien, las elecciones no se adelantan».

El actual Consell, destacó Oltra, tiene «muchas cosas pendientes» y muchos proyectos en marcha que no se pueden dejar «a mitad hacer», entre otras cosas porque quedarían «muy mal» con la gente que ha estado trabajando en ellos.

«Tenemos que agotar la legislatura, claro que sí, porque de aquí a final de legislatura hay que aprobar proyectos que son cruciales», aseveró Oltra, quien aseguró que en los cinco meses que quedan de 2018 hay que materializar los cambios «profundos» que se han ido «gestando» en 2016 y 2017.

«Si un Gobierno no tiene problemas y gobierna bien, las elecciones no se adelantan», afirma Oltra La líder de Compromís ya no es partidaria de que los imputados dimitan porque «hay muchas casuísticas»