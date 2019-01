Oltra achaca de nuevo a Soler sus problemas de gestión Mónica Oltra, ayer, tras el pleno del Consell. / efe La vicepresidenta señala que el socialista ha autorizado la mitad de plazas que pide su conselleria y lo atribuye al endeudamiento: «Eso es lo que nos dice Hacienda» BURGUERA VALENCIA. Sábado, 26 enero 2019, 01:05

La vicepresidenta Mónica Oltra tiene días de verbo ágil y fácil y otros de palabras contadas y muy medidas; sin embargo, estos últimos suelen ser los más explicativos, tanto por lo (poco) que dice como por cómo lo dice. La portavoz del Consell tenía ayer una comparecencia complicada. Su conselleria, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, contaba con varios temas en el candelero: centros inacabados, otros saturados y colectivos protestando por impagos. Con un gesto contenido y severo, Oltra fue dando explicaciones de los temas tratados en el Consell celebrado horas antes. A la hora de explicar la situación generada en su conselleria, puso en valor su gestión de manera prolija, sin olvidarse de incluir en su explicación que las leyes de contención del gasto impiden hacer mayores inversiones para ampliar plantilla de los centros. La vicepresidente aseguró que es defensora de que el sistema de protección de menores sea totalmente público, pero reconoció que en estos momentos, las posibilidades de que eso sea una realidad están «muy mermadas», ya que las leyes de estabilidad convierten en «una odisea» incrementar la plantilla o la masa salarial.

Oltra no se olvidó de recordar que de las 500 plazas que tenían que ampliar en servicios sociales en julio de 2018, en estos momentos solo hay autorizadas por Hacienda la mitad. Posteriormente, tras demandarle la prensa más explicaciones, Oltra comentó con cierta incomodidad (quizá por no estar segura de si estaba anunciando algo que finalmente ocurrirá, o no) que «nosotros esperamos» que la otra mitad de plazas se autorice entre este mes y febrero. El asunto de las plazas para los servicios sociales generó hace ya tiempo un «disparo emocional» (la chispa, el choque, que motiva una reacción emotiva muy potente, según el neurólogo Facundo Manes) en la relación entre Oltra y el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler.

La consellera reclama esas 500 plazas desde hace tiempo, mucho, y desde entonces, cada vez que el conseller da vía libre a inversiones o contrataciones de gran volumen que afectan a otras consellerias, Oltra se pregunta por el orden de prioridades del responsable de Hacienda. Esta discrepancia con el conseller socialista supuso incluso que la solución del conflicto laboral de los bomberos forestales se retrasase.

Con los pitidos de los manifestantes que protestaban por la demora de su conselleria en los pagos, y con el pitido de alarma generados por los problemas en varios centros de menores, ayer, Oltra recordó que no tiene el personal que lleva años demandando porque «somos una comunidad autónoma muy endeudada, dependiente del FLA, muy vigilados en el tema de incremento de personal... eso al menos es lo que nos dice la Conselleria de Hacienda». En el caso de Oltra, que ayer esquivó alguna que otra pregunta delicada señalando que era un tema que no se había tratado en el Consell previo, incluir ese «al menos» y mencionar en dos ocasiones a la Conselleria de Hacienda a la hora de explicar los problemas de gestión de su departamento se entendió como un recordatorio de deberes pendientes a Soler.