Oltra: «Sea en abril o en mayo, Compromís saldrá a ganar»

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica OLtra, pareció empezar a asumir ayer el escenario del adelanto de las elecciones autonómicas. Si el viernes dejó bien claro que no veía «razones políticas» que justificaran un anticipo de esos comicios, ayer, en un acto de su partido, señaló también que «sean el 26 de mayo o el 28 de abril, Compromís saldrá a ganar las elecciones autonómicas».

Oltra mantuvo la misma tesis que había venido sosteniendo la víspera, en su comparecencia al término del pleno del Consell. «Lo que digo es lo que he venido hablando los últimos meses con el presidente (Ximo Puig), no hay razones políticas para adelantar las elecciones», insistió. Oltra recordó que una cosa es tomar esa decisión porque el Parlamento rechaza los presupuestos -como ha hecho Pedro Sánchez- o si la Cámara no aprueba los proyectos de ley. «Pero ese no es el caso del Botánico», remarcó.

«En cualquier caso, Compromís saldrá el 28 de abril a ganar y a lograr un grupo en el Congreso y en el Senado que defienda los intereses de los valencianos. Saldrá el 26 de mayo a ganar el mayor número posible de alcaldías. Y sean el 26 de mayo o el 28 de abril, saldrá a ganar las elecciones autonómicas para que la próxima legislatura se pueda profundizar en las políticas impulsadas los últimos cuatro años».

Oltra, que dijo no haber mantenbido contactos con Puig en las últimas horas, no quiso valorar las referencias que se hacen desde el PSPV a que la competencia para disolver Les Corts y convocar elecciones es del presidente. «En politica prefiero relacionarme desde la lealtad y el diálogo», dijo.