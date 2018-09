La obstinación de Oltra y Bravo lleva al Consell a crear dos comisarías de género La vicepresidenta Mónica Oltra junto a María Such, directora del Instituto Valenciano de las Mujeres, y la consellera Gabriela Bravo. / EFE Las dirigentes acuerdan mantener los proyectos de ambas consellerias y descartan ahora que se solapen competencias A. CERVELLERA Viernes, 7 septiembre 2018, 01:06

Valencia. Ninguna ha cedido en el pulso político y ambas han terminado manteniendo su proyecto pese a las dudas de que se puedan solapar competencias y crear duplicidades. La vicepresidenta Mónica Oltra y Gabriela Bravo, consellera de Justicia, pactaron ayer que tanto la comisaría del Centro Mujer24 Horas como la comisaría especializada en violencia de género de la Ciudad de la Justicia vean la luz tras el empeño de las dos dirigentes en no ceder ni un milímetro unas posturas que llevaron a una de las mayores crisis del Consell esta legislatura.

Oltra arremetió duramente contra Bravo hace dos semanas por presentar un proyecto que consideraba que invadía competencias de su departamento y del que no tuvo conocimiento hasta que se publicó en redes sociales y medios de comunicación. Desde entonces, y aunque a que ambas ya habían coincidido en un pleno del Ejecutivo valenciano, no habían querido abordar el asunto y no fue hasta ayer y de forma algo improvisada cuando se optó por corregir esta situación. A primera hora de la mañana, Bravo anuló por sorpresa su agenda en Alicante y acudió a la comisión interdepartamental para combatir la violencia de género donde estaba presente Oltra. Allí hablaron por primera vez del tema y admitieron que había faltado comunicación entre las consellerias de PSPV y Compromís.

Tal y como informó la vicepresidenta después de la reunión, se producirán una serie de reuniones que comenzarán esta misma semana para que ambas oficinas se coordinen. Según informó Efe, Oltra explicó que Bravo reconoció «que hacía falta más coordinación» y sostuvo que no era «una cuestión de limar asperezas sino de eficacia a la hora de transmitir la información».

Las dos conselleras han tardado más de dos semanas en abordar la crisis interna del Consell

La vicepresidenta adelantó que la oficina de la Ciudad de la Justicia servirá para «que los papeles sean más ágiles» y que la evaluación de riesgos «esté desde el momento iniciar la denuncia» mientras que la vinculada al Centro Mujer24 horas pretende «acompañar a las mujeres en el proceso de la denuncia, sobre todo a las que estén en situación de extrema vulnerabilidad». Cuestionada sobre si las dos oficinas solapan competencias, indicó que desde Justicia se quiere buscar un «espacio rápido desde el punto de vista burocrático y eso se puede coordinar».

La también dirigente de Compromís admitió que «lo ideal» sería tener un espacio específico de denuncia de violencia machista en cada espacio judicial o comisaría pero que han de buscar, desde el punto de vista de Igualdad, un espacio «que dé más seguridad a las mujeres», y desde el de Justicia, un lugar «rápido» en la burocracia.

Críticas de los sindicatos

Tal y como informó LAS PROVINCIAS, dos de los principales sindicatos policiales, la Confederación Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), coinciden en el absurdo que supondría que finalmente se materializaran las dos propuestas. Ambos colectivos coinciden que existen dos hechos que dejan claro que no son necesarias dos instalaciones así, la población a la que habría que atender y la falta de medios que el CEP considera que hace que los dos proyectos sean «inviables».