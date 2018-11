El número tres de la dirección provincial del PP de Alicante abandona el cargo EP Lunes, 19 noviembre 2018, 23:53

alicante. El coordinador del grupo popular en la Diputación de Alicante, Rafael Candela, anunció ayer que deja la política por motivos personales, ya que, según señaló, desea «abrir una nueva etapa» en su «biografía» en la que «poder emprender y desarrollar nuevos proyectos profesionales». Candela trasladó al presidente provincial, José Císcar, y al Comité Ejecutivo local del PP en Crevillent, la renuncia a los cargos orgánicos e institucionales que ocupa en la actualidad: Coordinador general del PP Provincia de Alicante; coordinador popular en la Diputación Provincial de Alicante y concejal en el Ayuntamiento de Crevillent. Cargos que abandonará a finales de mes. Además, ayer por la tarde trasladó al Comité Ejecutivo de Crevillent su decisión. Respecto de la decisión de Candela, José Ciscar destacó la «profesionalidad, entrega y dedicación de Candela a la provincia de Alicante y al PP durante toda su trayectoria política hasta el presente» y le deseó la «mejor de las suertes» al hasta ahora 'número tres' del PP en la provincia.

Por su parte, Candela subrayó que continuará como militante de base de los populares: «Siempre he navegado y navegaré en el barco que enarbola la bandera del PP porque no hay mejor medio para alcanzar un puerto seguro y fiable que viajando con sus tripulantes». «Vuelvo donde empecé, a remar juntos con los demás militantes para asegurar que, cuanto antes, llevamos a España a ese puerto seguro del que nunca debió partir», dijo. El crevillentino dejará no sólo su puesto en el organigrama del Partido Popular Provincia de Alicante, sino también la coordinación del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Alicante, que ocupa desde 2016.