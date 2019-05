El número dos de Sandra Gómez ve falta de liderazgo en áreas del Gobierno de Ribó REDACCIÓN Viernes, 3 mayo 2019, 01:06

valencia. El portavoz del PSPV en la ciudad de Valencia y número 8 en la lista municipal de ese partido, Borja Sanjuán, consideró ayer que en algunas áreas de la corporación municipal dirigidas por Compromís se ha perdido el tiempo en cosas que no importan «y ha faltado liderazgo».

Sanjuán, en una entrevista en CV Radio, se refirió por ejemplo a «polémicas que han alimentado unos y otros como la procesión de las Reinas Magas, creo que es una idea bonita pero no la cuestión más importante».

El dirigente socialista, en relación a la campaña electoral de las municipales, consideró que para los socialistas no será «complicado» diferenciarse de Compromís. «Es tan fácil como hablar cada uno de lo que le parece importante. Lo que es malo es llegar a las críticas cruzadas. No vamos a hablar mal de nuestros socios de Gobierno y a hablar de lo que hemos sido capaces de hacer juntos», dijo.

Sanjuán, uno de los dirigentes de máxima confianza de Sandra Gomez, se refirió no obstante al área de Movilidad que dirige Giuseppe Grezzi. Y lo hizo para afear las formas con que se han adoptado algunas decisiones. Preguntado por las tensiones en ese departamento, el candidato socialista las admitió, aunque añadió que «cuando hemos tenido diferencias no es porque no compartamos objetivos».

Preguntado por si consideraba sectario a Compromís, el dirigente socialista señaló que el partido que encabeza Joan Ribó «ha tenido alguna actitud que se ha podido calificar de tal».

Sanjuán se refirió a las declaraciones de María José Català en las que sostenía que el Gobierno de Ribó ocupaba el número 70 en el índice de transparencia. «Tal vez debería ver en qué punto estaba antes. El problema que tiene ella es que cada vez cuenta con menos opciones de alcanzar la alcaldía», proclamó el candidato socialista.