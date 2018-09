Nueva bronca entre PSPV y Podemos por la ley para vaciar las diputaciones La diputada Fabiola Meco y Antonio Estañ, secretario general de Podemos. / EFE/ Kai Forsterling La formación morada da por aprobada su norma para quitar competencias a las instituciones mientras los socialistas critican que no se haya consultado a los alcaldes A. CERVELLERA VALENCIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:38

Las últimas iniciativas de Podemos para intentar vaciar de contenido las Diputaciones están ocasionando más malestar en las filas del PSPV de lo que esperaban sus socios. Si la semana pasada una propuesta de resolución en este sentido ya dividió a los dos partidos durante el debate de política general, ayer fue la ley valenciana sobre las competencias de las Diputaciones provinciales la que llevó a los socialistas a arremeter duramente contra la formación morada.

Podemos presentó en Les Corts esta norma que pretende que la Generalitat asuma como propias competencias ejercidas por las instituciones provinciales que establece el Estatuto de Autonomía, infraestructuras, turismo, ocupación, cultura o educación, entre otras. Como explicaron Antonio Estañ, secretario general del partido, y Cristina Cabedo, diputada autonómica, esta transferencia la coordinará una comisión con miembros de la Diputación y la Generalitat y los tiempos los podrá marcar el Consell.

Durante la presentación de la norma, Estañ insistió en que ya han iniciado los contactos con el PSPV y otros grupos parlamentarios para incorporar sus propuestas y dio por seguro no sólo que la norma podrá debatirse en Les Corts antes de terminar la legislatura sino que también contará con el respaldo necesario de los socialistas cuando indicó que no entenderían «una respuesta que no sea favorable a esta ley». El optimismo de la formación se mantuvo incluso cuando los periodistas preguntaron al secretario general si iba a condicionar su apoyo a los presupuestos a que salga adelante esta iniciativa, ya que el líder de la formación evitó vincular los dos debates y no ejerció presión sobre su socio.

Gaspar acepta el debate pero arremete contra sus socios por presentar «propuestas sin reflexión»

Pese al optimismo mostrado por Podemos, en el PSPV no tardaron en surgir las críticas. El socialista Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, reclamó a Estañ que antes de lanzar «propuestas sin reflexión» que llevan a «callejones sin salida», y de estar «pendientes del tuit del día», se siente con los alcaldes y les pregunte qué opinan sobre su idea de vaciar las corporaciones provinciales. Para Gaspar esta «no es la manera de hacer política» ya que afirmó que el 70% los usuarios de las Diputaciones, los propios municipios, consideran que hacen un buen papel, según informó Efe.

«No hay instituciones sagradas, yo no voy a hacer una defensa de ninguna institución sino de las personas y de las cosas que hacen las instituciones por las personas», subrayó Gaspar, que también señaló que se puede «abrir cualquier debate sobre cualquier institución». El presidente provincial indicó que está «de acuerdo no solo en el debate de las diputaciones, sino en cualquier debates», pero incidió en que en el caso de Podemos «se ha hecho al revés, no hablamos con quien corresponda y hacemos propuestas». Gaspar no dudó en señalar «las contradicciones» de sus socios y recriminó que mientras se intenta sacar adelante esta ley «se cree un servicio de transparencia de tres millones de euros anuales» en referencia al departamento que lleva el diputado provincial Berto Jaramillo, dirigente de Podemos, concejal de València en Comú y miembro de su propio Gobierno.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, evitó entrar en el debate al apostar por la coordinación efectiva entre todas las instituciones de la Comunitat Valenciana y por dar las mejores soluciones con eficiencia a los ciudadanos desde un gobierno autonómico y sabiendo que los recursos son «escasos» y «no podemos desperdiciarlos con duplicidades absurdas».