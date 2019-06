Las negociaciones del tripartito para configurar el Consell se estancan La comisión negociadora del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem para un nuevo pacto de gobierno en la Generalitat, este miércoles. / Damián Torres Compromís, Podemos y PSPV abordan apenas la mitad de su programa de Gobierno y postergan tratar cuántas áreas tendrá la Generalitat - BURGUERA Valencia Miércoles, 5 junio 2019, 21:43

El viernes pasado, durante la anterior reunión del futuro Consell, los negociadores salieron de la sede del PSPV con la intención de ofrecer este miércoles el número de consellerias que integrarán el nuevo Ejecutivo autonómico. En la sede de Podemos en el barrio de Russafa de Valencia se reunieron este miércoles la quincena larga de integrantes de la principal mesa negociadora del tripartito. Sin embargo, cuando llevaban cinco horas de reunión sólo habían abordado tres de los ejes programáticos del nuevo Pacto del Botánico, que contará con media docena de apartados. Desde el primer momento, los miembros de Compromís más cercanos a Oltra dejaron claro que la reunión de ayer no sería un punto de inflexión. No hay prisa.

Las negociaciones largas son una de las especialidades de los mediadores del partido de Oltra, que prácticamente no se movieron de la mesa de diálogo durante toda la tarde, mientras el resto de sus compañeros de la coalición, así como los miembros del PSPV mostraban menos énfasis en las prolongadas discusiones sobre 'el qué', es decir, sobre el programa de Gobierno del futuro Consell. En este sentido, el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ya dejó caer horas antes, tras la Junta de Síndics que desde su formación no se han planteado la fecha de la toma de posesión del líder del Consell, que en un principio pudiera producirse el domingo 16 de junio. El portavoz nacionalista recordó que primero se tiene que producir la investidura el día 12, a la que hay que llegar teniendo cerrado «el qué, el cómo y el quién» del pacto. Compromís «votará la investidura, o no, si no está» cerrado todo eso, advirtió Ferri.

Para no salirse de ese guion de Compromís, en el arranque de las negociaciones que se iniciaron a las 16 horas en una sede podemista, el ideólogo del Iniciativa, el partido de Oltra, ya avisó de que era importante desarrollar 'el qué'. Esa puerta abierta al diálogo fue acogida con entusiasmo por los negociadores de Podemos, que se afanaron ayer en exponer sus planteamientos, bastante distantes a los que se manejan en el PSPV en materias como la colaboración público privada o respecto a asuntos relacionados con la energía y el modelo productivo.

Hacia las 20 horas, ya todos los presentes habían asumido que la arquitectura del Consell no sería un tema a desarrollar durante la reunión. El número de consellerias que integrarán el nuevo Gobierno valenciano es un asunto capital para la plasmación de la representación de cada partido dentro de la arquitectura del Consell. Mientras que el PSPV pretende limitar las áreas a una docena, desde Compromís, y especialmente Podemos, se pretende ampliar el tamaño de la Administración hasta alcanzar las quince consellerias. Todo eso quedó ayer postergado.

Antes de iniciarse la negociación de este miércoles, los integrantes del tripartito coincidieron en señalar la lucha contra el cambio climático como uno de los asuntos con protagonismo en el pacto de un Consell que, desde Podemos y Compromís se insiste en que debe ser «plural y proporcional», si bien ese asunto queda en el aire. El medio ambiente dio ayer para hablar mucho.

Dentro del programa de Gobierno, un tema que también generará controversia y del que no se dijo ni una palabra en las primeras cinco horas de reunión es lo relativo a Hacienda y la fiscalidad, una materia que también puede abrir brechas entre socialistas y podemistas. Desde el PSPV se prefiere buscar un consenso en los mínimos comunes que enfrascarse en discusiones respecto a objetivos más ambiciosos, que los socialistas prefieren dejar al desarrollo de la gestión del futuro Consell. En la reunión sí coincidierontodos en la importancia de que el futuro Gobierno valenciano aborde la transición ecológica y trabaje por desarrollar políticas feministas.