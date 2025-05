Música, tracas y el PP del pasado para escoltar al supuesto candidato

Burguera Sábado, 10 de mayo 2025, 17:28 Comenta Compartir

Pocos cargos electos del PP acudieron a la cita. Según Camps, sí había allí cerca de un centenar de ex alcaldes (como Lorenzo Agustí, de ... Paterna), así como la plana mayor de aquellos que acompañaron a Alfonso Rus hasta el final en la Diputación de Valencia (Llopis, Medina, Enguix o Puchalt) o en el partido, como Rafael Soler, junto a los fieles de Carlos Fabra, como Francisco Martínez. José María Chiquillo, también. Felip, también. El acto fue intergeneracional, si bien es cierto que abundaron los de entre 20 y 30 (aquellos que aún no han tocado cargo público) y los de entre 60 y 70 (aquellos que lo tocaron durante muchos años). Eran menos los de cuarentones del PP, que ahora mismo están ejerciendo como altos cargos. Precisamente, a los de esa condición, altos cargos, les invitó Camps a sumarse al «proyecto» en un momento de su intervención. El expresidente iba a anunciar su candidatura, pero obviamente no la anunció porque no hay a qué presentarse candidato, ya que no existe el congreso regional que, por ejemplo, Sonia Castedo demandó que se convoque.

Un par de autobuses que llegaban desde Alicante se retrasaron y eso provocó que el acto se iniciase 20 minutos más tarde del horario previsto inicialmente. Como se convocó a los asistentes a las 10.30 una cantante amenizó la espera. Había muchas canciones interpretables con segunda intención, como cuando se coreó a voz en grito «a quién le importa lo que yo haga». Y 'The Best', de Tina Turner, pues también se cantó con el supuesto candidato en mente o «in péctore», o a la espera. Ver 103 fotos Noticia relacionada Camps se rodea de un millar de militantes y ex altos cargos: «Te queremos presidente del PP lo antes posible» El asunto musical tuvo gran protagonismo, ya que se cuidó que la entrada de Camps se produjese al compás de Gloria Gaynor (I Will Survive): «Al principio, tenía miedo / Estaba petrificada / Seguia pensando que nunca podría vivir sin ti a mi lado / Pero luego pasé tantas noches pensando en cómo me hiciste daño / Y crecí fuerte/ Y aprendí a seguir adelante..». Ya con Camps en el primer piso de Veles i Vents, sonó una canción dedicada al propio expresidente: «Nadie podrá pararnos/ nunca podrán con nosotros/ volveremos a ganar la mayoría…./ Dame el PP de la Comunitat Valenciana/ dame a Francisco Camps...». No muy pegadiza porque le faltaba rima, aunque le sobraba intención. El expresidente aseguró que había allí 1.600 personas. Antes, la concejala de La Pobla de Vallbona se había venido arriba y calculó que eran 2.200 los asistentes. Ciertamente, un millar de personas sí había. Recordó el exdirigente popular que hace un año había congregado a 600 simpatizantes. Precisamente, hace un año, en el flamante bufete de su abogado, Pablo Delgado, dio una rueda de prensa en la que anunció: «Tengo ganas de volver a la política. Es mi vida». Los mandatarios del PP hicieron oídos sordos. Medio año más tarde, Carlos Mazón veía como las encuestas le situaban al galope hacia la mayoría absoluta. El 29 de octubre se truncó esa carrera. Seis meses después, Camps vuelve a tocar a la puerta de los mandatarios del PP. Antes de hablar el expresidente, sonó una traca y se disparó un pequeño castillo de fuegos artificiales. Camps no podía empezar a hablar. Congeló la sonrisa y esperó, para iniciar su discurso admitiendo no haber hablado nunca después de una traca, que eso se supone que es para el final. Risas. Pero es que al final también hubo traca, castillo e himno regional. Se tiró con pólvora de rey. El dinero y tal, para las ocasiones.

Temas

Francisco Camps