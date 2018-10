Unos 4.500 mossos protestan en la calle por el dispositivo policial del 1-O La marcha iba encabezada por una pancarta con el lema 'Por la dignidad y la seguridad de todos' EFE Barcelona Sábado, 6 octubre 2018, 20:24

Unos 4.500 agentes de los Mossos d'Esquadra, según la Guardia Urbana, se han manifestado este sábado por el centro de Barcelona para denunciar las deficiencias del dispositivo policial del pasado 1 de octubre para el referéndum ilegal convocado y exigir al Govern que condene las conductas violentas de ese día de una parte de los manifestantes.

Los participantes en la manifestación, convocada por el sindicato de funcionarios CSIF y el colectivo MosSOS, lucían camisetas negras y algunos de ellos portaban un ataúd con reivindicaciones laborales escritas sobre él.

La marcha, que iba encabezada por una pancarta con el lema «Por la dignidad y la seguridad de todos», ha partido de la plaza Universitat y ha recorrido algunas calles del centro hasta llegar a la plaza Sant Jaume.

En nombre de la plataforma convocante, David Miquel ha asegurado en declaraciones a los periodistas que están esperando «una condena por parte del Departamento de Interior a la violencia» del pasado lunes en algunos puntos del recorrido como delante del Parlament y en la Via Laietana, una respuesta que debería haber llegado «desde el minuto uno».

Miquel también ha criticado el dispositivo desplegado y que no todos los agentes contaran con los elementos de seguridad necesarios. «Esperamos que modifiquen su manera de tratar a los agentes», ha asegurado. Preguntado por el acto de inauguración del curso oficial del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, la academia donde se forman los Mossos, a la que no fue invitado ningún miembro del Estado, Miquel ha lamentado este hecho «porque no ayuda a establecer puentes entre administraciones».