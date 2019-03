Morera vota contra una oposición por no exigir el valenciano Jueves, 7 marzo 2019, 00:37

La Mesa de Les Corts aprobó el pasado martes la convocatoria de concurso de oposición para la provisión de cinco plazas de oficial de gestión parlamentaria de Les Corts con el voto en contra del nacionalista Enric Morera porque no se exige el valenciano a los concursantes a los empleos. El presidente de la Cámara se ha quedado sólo en esta reivindicación, ya que tanto Podemos como PSPV, que hasta ahora habían mantenido una posición equidistante, han permitido que la convocatoria salga adelante. El concurso ha generado un importante pulso interno en la Cámara entre el tripartito porque el Morera no estaba dispuesto a ceder. La Presidencia de Les Corts no acepta las condiciones consensuadas entre el personal de la Cámara y los letrados, que prefieren considerar el valenciano un mérito.