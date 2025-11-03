Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Morant comparece en la sede del PSPV. B. F.

Morant pide elecciones y rechaza los datos de las encuestas que señalan la derrota de la izquierda

La líder del PSPV considera «buena noticia» el anuncio de la dimisión de Mazón y, frente al lamento del president sobre la «crueldad» de los últimios días, ha sentenciado: «Ha tenido nada menos que lo que se merece»

Burguera

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:51

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, considera «una buena noticia» el anuncio de la dimisión de Mazón, que en la sede del partido ... socialista valenciano aún miran con reservas («¿la ha registrado? pues ya veremos»), pero le parece insuficiente y, sobre todo, considera inaceptable la continuidad de los dirigentes populares al frente del Consell. Morant pide urnas, elecciones, a pesar de que las encuestas apuntan a que perdería, pero ella cree que «es obvio» que la «mayoría social» votaría a favor de un vuelco de las mayorías.

