Morant pide elecciones y rechaza los datos de las encuestas que señalan la derrota de la izquierda

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, considera «una buena noticia» el anuncio de la dimisión de Mazón, que en la sede del partido ... socialista valenciano aún miran con reservas («¿la ha registrado? pues ya veremos»), pero le parece insuficiente y, sobre todo, considera inaceptable la continuidad de los dirigentes populares al frente del Consell. Morant pide urnas, elecciones, a pesar de que las encuestas apuntan a que perdería, pero ella cree que «es obvio» que la «mayoría social» votaría a favor de un vuelco de las mayorías.

La líder socialista ha criticado que Mazón «vuelve a dibujarse como una víctima. La dana, desde luego, le pasó por encima políticamente, pero no lo es. Es el verdugo, porque no haciendo uso de sus responsabilidades, condicionó por acción u omisión todo lo que ocurrió el 29 de octubre».

«Vuelve a intentar reescribir la historia. Las muertes tienen que ver con el negacionismo del Consell. Ha vuelto ha decir que han hecho un trabajo extraordinario, y ha vuelto a señalar a las víctimas cuando señala que estos días han sido crueles. Las víctimas no crispan. Mazón ha tenido nada menos que lo que se merece», ha considerado Morant.

La dirigente socialista ha recordado que desde su partido «pedimos desde marzo pidiendo elecciones. En los primeros días ofrecimos todo tipo de soluciones. Pero la única solución válida par la Comunitat, viendo la negligencia de Mazón, es que dimitiera y convocase elecciones y hable el pueblo valenciano. Y ellos lo que hacen son reuniones internas».

Morant ha criticado las actuaciones de los últimos días de los dirigentes del PP por considerar que están más pendientes del reparto del poder que de escuchar las peticiones de dimisión y convocatoria de elecciones, que ella considera que supondrían la derrota de PP y Vox. No ha explicado de dónde saca, la ministra de Ciencia, los datos que le permiten sostener que ganaría las elecciones. Las encuestas publicadas por los principales medios de comunicación valencianos y nacionales señalan que la mayoría seguiría cayendo del lado de la derecha. Pero Morant niega la mayor.

«La mayoría social no quiere más gobierno negligente. La mayoría social así lo dice. El problema no es solo Mazón, es todo el Consell. No nos vale Mazón, pero tampoco Camarero, ni Mompó, la solución que han querido proponer en los últimos días», ha indicado Morant, quien no ha podido explicar por qué piensa que hay una mayoría social que no aparece en las encuestas.

No obstante, la dirigente socialista ha recalcado que «las encuestas marcan claramente el rechazo a Mazón». Y ciertamente, los sondeos publicados durante el mes de octubre indican ese deseo de los valencianos de que Mazón dimitiera, incluyendo a los votantes del PP. Sin embargo, ¿por qué Morant da por buenos los datos que apuntan al rechazo a la continuidad de Mazón y no los que señalan que la izquierda volvería a perder?

«Si el PP quiere elecciones no tengo ningún problema a enfrentarme a ellos, a la realidad, que no son las encuestas. Igual ellos saben que las encuestas no son tan reales como deberían ser», ha indicado Morant, crédula con los titulares que informaban del deseo de que Mazón dimitiese e incrédula respecto a los que señalan que, lejos de mejorar los resultados de 2023, la candidatura que ella podría encabezar a la Generalitat registraíaun retroceso y no sumaría mayoría en Les Corts junto a Compromís.

En cualquier caso, Morant ha querido recordar que en el Congreso de los Diputados, mañana, se registrará la comparecencia de víctimas de la dana en la comisión de investigación parlamentaria.

«Me gustaría poner en valor, porque el día de hoy no es un día de casualidades, que mañana las víctimas comparecen en el Congreso, para vergüenza del PP de Mazón y de Vox que preside Les Corts y que han vetado a las víctimas», ha indicado la dirigente socialista.