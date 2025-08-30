Morant indigna al sector crítico de Compromís

Diana Morant aprovecha estos días de agosto en los que el Gobierno vela armas de cara al inicio de curso político en Madrid para intensificar ... su presencia en la Comunitat con un discurso en el que ha insistido en cuestionar la figura de Mazón, pero también para salvaguardar la posición del Gobierno respecto al modo en que participa económicamente en la reconstrucción tras la dana, o para apelar a la «responsabilidad» de Compromís de cara a lograr el apoyo de la coalición ante la que se avecina: la batalla por la aprobación de un presupuesto, algo novedoso para el Gobierno de Sánchez, que sacó adelante unas cuentas públicas en 2023 y desde entonces vive de prórrogas.

La defensa de Morant es tan cerrada e incondicional respecto al Gobierno de Sánchez, que en ocasioneshasta parece que se pasa de frenada. Al menos, esa es la sensación que genera en una parte de la Ejecutiva de Compromís, la más alejada de las posiciones oficialistas.

La coalición nacionalista, verde y ecosocialista tiene perfectamente claro que Mazón es el enemigo y piden su dimisión hasta en los carteles de Times Square, Nueva York. Ese discurso oficial a ritmo de boga de ariete contra el jefe del Consell se convierte en silencio frente a la actuación del Gobierno, al menos en la Comunitat. Al menos, ante el discurso de Morant, que solo recibe la réplica del sector crítico de la Ejecutiva de Compromís. No obstante, aunque sean pocos, son afilados. Bastante más que Joan Baldoví. Esta semana, el síndic de Compromís en Les Corts se ha concentrado en Mazón: la caja fija de Mazón, la dimisión de Mazón por la dana, las críticas a Mazón en las calles, el modo en que otros barones del PP actúan como una 'versión 2.0' de Mazón, sus intervenciones en el parlamento valenciano contra la gestión de Mazón… Ni un hueco ha tenido el discurso de Baldoví en Instagram, o de la cuenta oficial de Compromís (en las que se añaden críticas al conseller de Educación, reproches de Alberto Ibáñez a la desatención de las competencias, apoyo a Gaza, censura a las sesiones en Les Corts el mismo día de la dana y demandas de solidaridad hacia los inmigrantes) para las intervenciones de la ministra y líder del PSPV, Diana Morant, algunas apelando a «la responsabilidad» de Compromís de cara a la aprobación de un hipotético Presupuesto General del Estado, recordando que la coalición está dividida en el Congreso y que «no se puede pedir más dinero y no aprobar los presupuestos».

Compromís es lo que, en términos de interpretación, se conoce como una compañía de repertorio, capaces de poner en escena obras clásicas o contemporáneas, dramáticas o cómicas, a pesar del mantra oficial. Si las voces autorizadas centran su discurso en Mazón y el PP, los críticos que (aún) quedan en la Ejecutiva de Compromís no han dudado en apuntar hacia Morant y el PSPV. Y con munición real, no balas de fogueo.

«La Generalitat es la institución que tiene que ayudar a las víctimas, y la competente para reparar muchos daños. Una institución que continúa infrafinanciada por su Gobierno. Si pedimos dinero para la reconstrucción es porque el que nos habéis dado son préstamos», señala Francesc Gamero, el que fuera número dos de Hacienda durante el Botánico ante la justificación de Morant para no realizar aportaciones directas a la Generalitat contra la dana.

En este sentido, Miquel Real, jefe de gabinete de Oltra y el que más años estuvo en ese puesto durante el Botánico, replica a Morant cuando se ofrece como solución a la infrafinanciación: «Se ve que Morant ha olvidado que Puig fue presidente de la Generalitat ocho años con Montero de ministra de Hacienda. Recordad que el PSOE no es de fiar».