Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh y Aitana retrasan la venta de entradas para el Roig Arena por la caída de Amazon Web Services
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero EFE

Montero sigue sin concretar su propuesta de financiación para Cataluña y aboga por más diálogo con Junts

La vicepresidenta y ministra de Hacienda garantiza que «cumplirá los compromisos»

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:41

Comenta

El Gobierno siente la presión de los grupos independentistas, pero sigue sin dar pistas sobre cómo será su propuesta de financiación para Cataluña, la ... pieza clave que puede allanar la negociación de los Presupuestos de 2026, al menos con ERC, porque las exigencias de Junts van por otros derroteros. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sigue haciendo equilibrios. De un lado, para no enfadar demasiado a Esquerra, y de otro, para no perjudicar a su propia candidatura a la Junta de Andalucía. Desde Barcelona, ha asegurado este lunes que presentará «lo antes posible» una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trasladó días atrás ante una representación del empresariado catalán su intención de presentar su propuesta antes de final de año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles rachas muy fuertes de viento y chubascos en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  3. 3

    Pura, la anciana de 97 años que lleva un año sin pisar la calle en Paiporta: «No quiero bajar mientras viva»
  4. 4 Así son las mejores patatas bravas de Valencia
  5. 5

    Edwards Lifesciences inicia la cuenta atrás para empezar a salvar 50.000 vidas al año desde Moncada
  6. 6

    La misma riada, 75 años después
  7. 7 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  8. 8

    Perfil de un asesino en serie: «Tenía un control absoluto de sus emociones y nunca me habló de familia, amigos o de Valencia»
  9. 9 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  10. 10 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Montero sigue sin concretar su propuesta de financiación para Cataluña y aboga por más diálogo con Junts

Montero sigue sin concretar su propuesta de financiación para Cataluña y aboga por más diálogo con Junts