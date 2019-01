Montero ignora las cartas del Consell para compensar los 1.325 millones ficticios El conseller de Hacienda, Vicent Soler. / JESÚS SIGNES La Conselleria de Hacienda responde al PP que el Gobierno central no contesta a sus demandas para inyectar los fondos que nivelen la partida autonómica que preveía más financiación BURGUERA VALENCIA. Martes, 22 enero 2019, 00:37

Sin noticias de Montero. Así transcurren los días en la Conselleria de Hacienda, que envía cartas a la ministra encargada de custodiar las arcas del Gobierno central demandándole algún fondo que compense la infrafinanciación de la Comunitat. Hasta hace 20 días no recibió contestación. Al menos así se lo comunican al PP. El Consell no ha recibido instrucciones de cómo cuadrar los 1.325 millones ficticios que anualmente coloca en los presupuestos autonómicos a la espera de que el Gobierno central cambie el sistema de financiación. Algo que no ocurrirá esta legislatura. La Generalitat se dirigió hace meses al Gobierno con el fin de equilibrar las cuentas que el propio Consell descompensa al reservar los ingresos ficticios. Sin embargo, esas cartas no tuvieron acuse de recibo durante todo el año pasado.

La conselleria dirigida por el socialista Vicent Soler remitió hace una semana una respuesta al diputado del PP y responsable de temas económicos en el grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, en relación a la petición de las comunicaciones recibidas por parte del Ministerio de Hacienda donde se interesa por la cantidad de ingresos anticipados que el Estado transferirá en el actual ejercicio. En la contestación a Ibáñez, con fecha 28 de diciembre, Hacienda responde que «el Ministerio de Hacienda no ha informado a la Intervención General» de ningún tipo de transferencia relacionada con los 1.325 millones. Desde la conselleria se advierte de que «hasta el 31 de diciembre» de este año hay tiempo para que el Gobierno se anime a compensar la situación, y que el Consell «está dando pasos» en esa dirección. Los últimos presupuestos de la legislatura confeccionados por Soler se elevan por encima de los 22.000 millones, un 10% más que el año pasado. Se incluyen reivindicaciones como los 1.325 millones de euros, además de 300 millones de ingresos por las liquidaciones de las concesiones sanitarias además de multiplicar por dos las mejores previsiones del presidente Puig tras su encuentro con Sánchez en relación a la aportación a la dependencia.

Puig consideró que si el Estado colaboraba con el 25% «sería una buena noticia», lo que supondría recibir, en total, cerca de 150 millones de euros. Soler consignó 300 millones. En el proyecto de los PGE (Presupuestos Generales del Estado) para 2019 se prevé alcanzar el 17% del gasto en dependencia; es decir, 100 millones, un tercio de lo previsto por la Conselleria de Hacienda.

El presidente Puig anunció el pasado jueves en Les Corts que se va a dirigir formalmente al Gobierno de España para instarle a que convoque la comisión para la negociación política del nuevo sistema de financiación autonómica. Para ello, va a remitir una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reclamándole que cite a este órgano negociador.

Además, el jefe del Consell aseguró en la Cámara que va a remitir otra carta a la ministra de Economía, Nadia Calviño, trasladándole la posición de la Generalitat sobre la necesaria compensación de la deuda histórica valenciana generada por la infrafinanciación, en relación a unas declaraciones que hizo en las que afirmó que «no está sobre la mesa hacer una quita de deuda autonómica».

El presidente ha recalcado que para la Generalitat es «irrenunciable» que el Gobierno ha de «perseguir» que haya un acuerdo sobre la reforma. «Es irrenunciable y una obligación del Gobierno», subrayó Puig, que deberá quedar a la espera de lo que le respondan las ministras sobre sus demandas. Soler hizo lo mismo hace unos meses para reclamar por escrito una compensación que mitigue la infrafinanciación, y la respuesta está por llegar.