Monedero, «decepcionado» con Compromís por aliarse con Errejón para el 10-N Recuerda que en la consulta a sus bases del partido de Oltra «sólo votó la mitad, y de esos, un 30% se opuso» al pacto con Más País E. P. Domingo, 6 octubre 2019, 00:43

castellón. El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero aseguró ayer que le había «sorprendido y decepcionado» el pacto entre Compromís y Más País para concurrir a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, y criticó que se opte «por algo marcado por cuestiones electorales y no programáticas». Monedero realizó estas declaraciones antes de participar en un acto de precampaña en la sede de Unidas Podemos de Castellón ante más de cien personas.

Al respecto, indicó que el pacto de Compromís y Más País es una decisión que le «sorprendió», después del «fracaso» en las anteriores elecciones, «que tenía que haberles marcado un cierto rumbo de que un frente amplio de izquierdas le va mejor al País Valencià que aventuras que invitan a la división».

«Entendemos que había gente dentro de Compromís que quería ir con nosotros, pero ha sido una decisión que han tomado por razones que no han terminado de explicar muy bien porque no hay programa», apuntó el fundador de Podemos. Monedero señaló que, personalmente, le produjo «cierta decepción» porque «teniendo una referencia estatal con la cual se podía ir, que se opte por lo que ellos mismos han explicado, algo marcado por cuestiones electorales y no programáticas, seguramente deja insatifecha a mucha gente».

Así, indicó que «en la votación interna que hicieron (cuando Compromís preguntó a sus bases por el acuerdo con el partido de Errejón) participaron la mitad, y de la mitad un 30 por ciento no estaba de acuerdo, lo cual indica que seguramente si hubiera habido más diálogo, debate o discusión, el resultado hubiera sido otro». En concreto, en la votación participaron sólo 2.392 personas de los 5.669 censados, es decir, un 42% de la militancia. De ese porcentaje, sólo 1.676 personas (29,5%) se mostraron favorables a ir de la mano de Errejón.

En cualquier caso, el dirigente de Podemos subrayó que a él no le gustan «nada» las divisiones, y recordó que hace cinco años cuando fue uno de los fundadores de Podemos pensaba «en términos de frentes amplios, de sumar y no de dividir».