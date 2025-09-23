Mompó realiza el primer control del presupuesto a dos meses de acabar el plazo para ejecutarlo

Nubarrones en el horizonte presupuestario de la Diputación de Valencia. Una ejecución en torno al 40% de las cuentas de este año permiten a la ... oposición encabezada por el socialista Carlos Fernández Bielsa torcer el gesto al asegurar que no encuentra motivos para apoyar el futuro presupuesto, a la vista del escaso empeño para ejecutarl el actual, el del año de la dana, que el PSPV de Bielsa apoyó mientras los socialistas en Les Corts rechazaban el de Mazón. Además, según el portavoz provincial y alcalde de Mislata, la comisión de seguimiento comprometida para estar al tanto de la ejecución no ha sido eficaz, al punto de que se ha convocado por primera vez para el 24 de octubre, cuando apenas queden dos meses para rematar las cuentas.

Esa proximidad al plazo final de la comisión de seguimiento ha servido a Bielsa para incidir en la falta de voluntad y de capacidad del presidente de la Diputación, el popular Vicent Mompó, de gestionar el mayor volumen de partidas de la historia de la corporación. Además, Bielsa ha recordado a Ens Uneix que en su mano está cambiar de signo la institución provincial para que el presupuesto del año que viene sea el de un gobierno de izquierdas.

Bielsa considera «precipitado» adelantar si volverán a votar a favor del presupuesto. No obstante, a amditido que lo ve «mucho más difícil» por la falta de «compromisos» del equipo de gobierno. Se ha quejado del nivel de ejecución de las cuentas de 2025, que «no llega al 40%», de que no se haya celebrado un debate sobre el estado de la provincia o de que se haya convocado una comisión de seguimiento de las inversiones «casi por obligación».

«No vamos a aceptar ningún ninguneo ni ningún desprecio más», ha enfatizado y, aunque ha insistido en que esperarán a ver el proyecto de presupuestos, ha avisado que «con estos mimbres va a ser muy complicado» apoyarlos. y ha recordado que apoyaron las últimas cuentas al aceptar el equipo de gobierno sus propuestas para abordar la reconstrucción tras la dana, después de que les presentaran un proyecto presupuestario inicial con «aroma a Vox». En caso de que les remitan un borrador similar para 2026, ha garantizado que «desde luego» no votarán a favor.

En este sentido, instó a los municipalistas de Ens Uneix a «decidir si quiere seguir blanqueando a la derecha y a la ultraderecha, dando concesiones a Vox cuando proponga recortes en igualdad, memoria democrática, emergencia climática o salud mental».

«Si de verdad quieren un presupuesto progresista y a la altura de las circunstancias, lo tienen fácil porque hay una mayoría progresista en la Diputació de València», ha aseverado.