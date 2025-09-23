Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. Irene Marsilla.

Mompó realiza el primer control del presupuesto a dos meses de acabar el plazo para ejecutarlo

El comité de seguimiento del presupuesto de la Diputación celebrará su primera reunión el 24 de octubre y Bielsa considera que no hay motivos para que el PSPV vuelva a apoyar unas cuentas con «aroma a Vox»

Burguera

Martes, 23 de septiembre 2025, 01:15

Nubarrones en el horizonte presupuestario de la Diputación de Valencia. Una ejecución en torno al 40% de las cuentas de este año permiten a la ... oposición encabezada por el socialista Carlos Fernández Bielsa torcer el gesto al asegurar que no encuentra motivos para apoyar el futuro presupuesto, a la vista del escaso empeño para ejecutarl el actual, el del año de la dana, que el PSPV de Bielsa apoyó mientras los socialistas en Les Corts rechazaban el de Mazón. Además, según el portavoz provincial y alcalde de Mislata, la comisión de seguimiento comprometida para estar al tanto de la ejecución no ha sido eficaz, al punto de que se ha convocado por primera vez para el 24 de octubre, cuando apenas queden dos meses para rematar las cuentas.

