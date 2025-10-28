Mompó defiende el valenciano «del pueblo» frente al normativo de la AVL

Vicent Mompó hace bandera de su modo de hablar valenciano. Del pueblo, sin muchos adornos ni coste. Sencillo. Como en el monólogo de Gila sobre ... la factura del colegio, cuando el humorista le preguntaba al director si le podía hacer una rebaja en las clases de idiomas: «¿Y no tienen un inglés mas arregladito? Bueno, pues que hable valenciano deprisa, como la abuela». El presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Gavarda, habla y piensa en valenciano, y lo utiliza siempre que puede, incluso contra viento y marea, como cuando alguien protesta en los mítines del PP. Y reivindica ese valenciano llano y a toda velocidad, pero sin poner trabas a que Ens Uneix, desde la propia Diputación en la que Natàlia Enguix es vicepresidenta, apruebe una partida para la AVL cuando la Generalitat le recorta el presupuesto. Sin complejos tampoco frente a Vox, que le ha convertido en uno de sus objetivos preferidos en el PP por considerar que Mompó coquetea con las fuerzas de izquierdas y hasta con el pancatalanismo.

Y en esa apuesta por marcar perfil propio, Mompó, además de distanciarse de Vox también lanza un discurso muy poco académico. O sea, poco cómplice de la Acadèmia Valenciana de la Llèngua, la AVL, sobre la cual cree que no pasaría nada si cambiase su nombre (una propuesta del president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciada en el último debate de política general celebrado en septiembre en Les Corts) porque, además, tampoco le tiene demasiado cariño al diccionario normativo de la institución estatutaria.

Mompó reclamó ayer, durante un desayuno de Nueva Economía Forum celebrado en el Hotel Las Arenas de Valencia, «apostar por el valenciano del pueblo, el del 'hui' y no 'avui', el de 'disfrutar' y no 'gaudir', el de 'este' y no 'aquest'», y ha pedido a partidos, empresas e instituciones que se sumen a la causa para conseguir el dominio de internet '.val', para que el valenciano entre «en la era digital con voz propia». Tras afirmar que «siempre» defenderá el valenciano, lamentó que se quiera «imponer una lengua separada de la de nuestras conversaciones cotidianas».

No es la primera vez que el dirigente provincial exhibe preferencias lingüísticas, mientras los dirigentes de Ens Uneix, algunos de ellos muy vinculados con la enseñanza del valenciano normativo, miran hacia otro lado. «Pos xe, tampoc passa res. T'haurà entés més gent que utilitzant el doncs», comentó hace un año en redes sociales cuando los defensores del valenciano normativo clamaban ante el uso, por parte de un presentador de À Punt, de un 'pos' y no un 'doncs' durante un programa. En una línea muy similar se expresó ayer durante su intervención, mayoritariamente realizada en la lengua autóctona.

En un extenso repaso a su gestión al frente de la Diputación, Mompó recalcó todo lo relativo a la lingüística: «Y también estamos para la defensa del valenciano, que nadie piense que me voy a olvidar». En este aspecto, el dirigente provincial reclamó una lengua «del pueblo», y con formas «más genuinas, más nuestras, que también están reconocidas por la AVL aunque hayan quedado relegadas». Se empleó a fondo Mompó con el valenciano y su vinculación con la calle más que con las normativas.

Mompó reivindicó el pactismo en lo esencial, ante lo cual, un 'doncs' o un 'pos' no tiene demasiada importancia. El dirigente provincial del PP recordó la importancia de estar dispuesto a dialogar sobre los asuntos capitales que interesan al ciudadano. Esa capacidad se la ha reconocido en la presentación del acto la vicepresidenta de la Diputación y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, quien reivindicó a Mompó como un político capaz de «elevarse por encima de las estrategias», además de agradecer su apoyo en «todo» lo que le ha pedido «aunque ha veces no ha sido fácil en asuntos tan importantes como la memoria, la igualdad o la lengua».