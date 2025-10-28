Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. DV

Mompó defiende el valenciano «del pueblo» frente al normativo de la AVL

El presidente de la Diputación apuesta por «'disfrutar' y no 'gaudir'; 'hui' y no 'avui'; y 'este' y no 'aquest'», y reclama el dominio de internet '.val'

Burguera

Martes, 28 de octubre 2025, 01:55

Comenta

Vicent Mompó hace bandera de su modo de hablar valenciano. Del pueblo, sin muchos adornos ni coste. Sencillo. Como en el monólogo de Gila sobre ... la factura del colegio, cuando el humorista le preguntaba al director si le podía hacer una rebaja en las clases de idiomas: «¿Y no tienen un inglés mas arregladito? Bueno, pues que hable valenciano deprisa, como la abuela». El presidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Gavarda, habla y piensa en valenciano, y lo utiliza siempre que puede, incluso contra viento y marea, como cuando alguien protesta en los mítines del PP. Y reivindica ese valenciano llano y a toda velocidad, pero sin poner trabas a que Ens Uneix, desde la propia Diputación en la que Natàlia Enguix es vicepresidenta, apruebe una partida para la AVL cuando la Generalitat le recorta el presupuesto. Sin complejos tampoco frente a Vox, que le ha convertido en uno de sus objetivos preferidos en el PP por considerar que Mompó coquetea con las fuerzas de izquierdas y hasta con el pancatalanismo.

