Moliner acusa a Sánchez de usar a Puig de «telonero» del grupo al que fue a ver a Benicàssim EP Martes, 24 julio 2018, 23:52

castellón. El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, criticó ayer la visita en avión oficial del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a Castellón, donde se reunió con el jefe del Consell, Ximo Puig, la alcaldesa de la capital de la Plana, Amparo Marco, y, posteriormente, asistió al FIB. Moliner ironizó: «Cuando uno se cree el rey del mambo no le importa utilizar a la alcaldesa y al presidente (Ximo Puig) como teloneros de The Killers. Cuando uno cree que todo vale y está ungido por el poder no le importa revestir de excusa una visita no oficial con tal de poder utilizar un privilegio reservado únicamente para actos oficiales».

Por su parte, Compromís solicitó ayer al Gobierno central más información sobre el uso que se hace por parte de los distintos presidentes de los aviones oficiales. La coalición reclama documentación de gastos, viajes, destinos y otros aspectos desde el 2011 hasta la actualidad de los aviones que utilizan los miembros del Gobierno.