Mirada nacionalista de Almansa El cuadro de la batalla y una ampliación de la nueva cartela que relata la batalla. / IRENE MARSILLA Les Corts reinterpreta la batalla y separa valencianos de españolesUna nueva cartela en el cuadro de la Cámara autonómica establece una división de los ejércitos que no figura en los manuales de Historia más básicos BURGUERA VALENCIA. Sábado, 20 octubre 2018, 01:17

El historiador David Potter, experto en el Imperio Romano ('Los emperadores de Roma', editado por Pasado & Presente), señaló hace años lo peligroso de «falsear la historia para hacerla corresponder con nuestras preocupaciones actuales, pues esto puede terminar siendo una excusa para justificar políticas». En Les Corts aprovecharon el préstamo de 'La Batalla de Almansa', óleo de Ligli y Pallotta, para asear su ubicación en el Palacio de los Borja (pintar la pared y mejorar la iluminación) y colocar una cartela que explica la contienda. El texto, elaborado desde la Presidencia del parlamento, relata que el 25 de abril de 1707 se enfrentaron partidarios de Felipe d'Anjou y del archiduque Carlos de Austria. El texto ha generado sorpresa entre los que transitan por esa zona de Les Corts por el modo en que se explica la procedencia del contingente de tropas. La cartela sitúa a los «valencianos» entre los austracistas. Esa presencia no es posible encontrarla en los manuales más elementales de Historia.

«Es mentira. No hubo valencianos. Eran ejércitos internacionales comandados por generales extranjeros», explica un catedrático de Historia Contemporánea que, sin embargo, prefiere no ser citado: «Quiero que los nacionalistas me dejen tranquilo».

Les Corts está presidida por Enric Morera, del Bloc, quien acudió este año a los actos celebrados en Almansa, el municipio al que se prestó el cuadro que ahora ha vuelto a Les Corts y al que se ha añadido una reinterpretación bajo la mirada nacionalista que separa a los valencianos de los españoles.

Almansa ha convertido esta contienda en un foco turístico. Han instalado un museo interactivo e intentan recabar la máxima información histórica del asunto. Señalan allí que por un lado se enfrentaron «100 hugonotes franceses, 4.800 ingleses, unos pocos españoles, 1400 holandeses, 250 alemanes y 7.670 caballeros portugueses». Entre sus rivales, («caballería francesa, española e infantería irlandesa»). Ni rastro de la división de Les Corts entre «valencianos, ingleses, portugueses y holandeses» en la parte austracista frente al «ejército francoespañol». Un militar, José Luis Mirecki, asegura contar con documentos que muestran que sí hubo un Tercio de 300 valencianos... pero en el bando borbónico. Tampoco aparece esa separación entre valencianos y españoles en la web de la Universitat, que recoge artículos al respecto, como el del atlas que LAS PROVINCIAS ofreció en fascículos entre 1997 y 1998. La ausencia se repite en el compendio de 'Historia del Pueblo Valenciano' editado por 'Levante', lo que obliga a recordar los temores de Potter. La cartela de Les Corts también erra con los autores: Bonaventura Ligli y Filippo Palotta, según la Cámara valenciana. Buonaventura Ligli y Filippo Pallotta, según El Prado, dueño del cuadro.