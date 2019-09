Sin mesas de contratación en colegios de Ciegsa Los arquitectos contratados por Caturla explican que numerosas modificaciones provenían de la firma A. G. R. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:31

valencia. Los arquitectos de la empresa pública Ciegsa que fueron contratados tras el desembarco del consejero delegado Máximo Caturla acudieron ayer a declarar en la investigación abierta por los sobrecostes de colegios de Ciegsa. El profesional indicó que no se celebraban mesas de contratación, que simplemente les entregaban el acta para firmar. Tanto él como su mujer una vez abandonaron la sociedad pública fueron contratados por una de las empresas que precisamente había sido beneficiada por adjudicaciones de centros educativos.

El arquitecto aclaró ante el titular de Instrucción 18 de Valencia que varios modificados venían desde la Conselleria. El motivo era que los técnicos de Ciegsa elaboraban unos proyectos técnicos muy flojos, que obligaban posteriormente a introducir novedades. Él, según explicó, no se planteaba la conveniencia o no de esos cambios sino que se limitaba a comprobar que no rebasara el límite máximo legal del 20%.

Fuentes judiciales manifestaron que al responsable sí le llamó la atención el procedimiento elegido para las instalaciones de Xirivella. Aquella actuación se hizo con la modalidad de contrato cerrado, algo poco habitual en una adjudicación de este tipo, según indicaron las fuentes consultadas.

Este procedimiento implica que la Administración pagará un importe pactado con anterioridad. Esta obra se hizo a partir de un proyecto gráfico, que dejaba a criterio de la mercantil muchas cuestiones. Esto podía utilizarse para, posteriormente, reducir a la baja y que la firma pudiera maximizar sus beneficios, tal y como admitió ayer uno de los arquitectos.

El declarante fue preguntado acerca de por qué él y su mujer terminan en una empresa que fue contratista de Ciegsa tras abandonar la Administración. Indicó que sólo recibió ofertas de esa mercantil y de Sedesa para trabajar en Hungría. Optó por irse a Perú con la otra firma.