Més, en pánico ante la disposición del partido de Oltra a pactar con Ens Uneix

Todo lo que ocurre fuera de Compromís parece conspirar a favor de la coalición. Los dos grandes partidos encarnizan su enfrentamiento por las emergencias, que ... van sucediéndose y evidencia una escasa capacidad para consensuar medidas frente a las necesidades de la ciudadanía afectada por la dana y para desbloquear la agenda de problemas valencianos. Sin embargo, en clave interna, la situación se complicado de tal manera que el horizonte, más que despejarse y aclararse, se enturbia y se oscurece.

Antes de verano, los nacionalistas de Més tomaron una decisión que puede ser un punto de inflexión para la coalición. Su diputada en el Congreso, Àgueda Micó, propuso dejar Sumar. La militancia lo apoyó masivamente. En 'Fix you' (reconstruirte), Coldplay canta: «Cuando obtienes lo que quieres/ Pero no lo que necesitas». Pues eso parece que le ocurrió a los nacionalistas con su decisión unilateral, al margen, o directamente en contra, de la opinión de Iniciativa, el partido de Oltra. Ahí se dio rienda suelta a la unilateralidad en Compromís. Y por ese contexto se ha desatado el pánico cuando el lunes, en la Cadena Ser, el diputado de Compromís que sí se quedó en Sumar, Alberto Ibáñez, señaló que su partido no descarta pactar de cara a elecciones con Ens Uneix, que lleva meses cantando como las sirenas para atraer a Mónica Oltra, en el hipotético caso de que la exvicepresidenta se decida a volver a la primera fila de la política.

Fuentes de la Ejecutiva de Compromís admiten el «terror» de la cúpula nacionalista ante la posibilidad de que Oltra vuelva, y de que además no lo haga a través de Compromís. En la dirección nacionalista afirman públicamente que serán «generosos» con ella. Sin embargo, da la sensación de que la exvicepresidenta no precisa de la dadivosidad de los que pasaron página cuando ella tuvo que dejar el Consell. «No saben hacia dónde tirar», admiten fuentes conocedoras de la situación en la cúpula nacionalista, que dispone de una mayoría inestable en el partido mayoritario.

En el último congreso de Més, la oficialidad impuso a su candidata, Amparo Piquer, pero sin el apoyo del 43% de los votos. La secretaria general va de la mano de Micó o Baldoví, así como del sector que siempre abrigó a Vicent Marzà, todos ellos en escasa sintonía con Oltra, antes y después de su marcha del Consell. «La suerte que tienen es que Mónica no ha movido ficha», advierten desde el sector crítico de Més: «A nivel autonómico estamos estancados y a nivel local, en decadencia».

La cúpula nacionalista no logra trazar una estrategia tras la ruptura de Compromís en el Congreso y frente a la posibilidad del retorno de la exvicepresidenta.

«Ni abro la puerta ni la cierro, pero habrá que estar abiertos a hablar cuando llegue el momento y generar un proyecto a favor de la vivienda o de asuntos como el cambio climático, y ahí Jorge Rodríguez en Ontinyent demostró que sabe hacer políticas públicas eficaces. No ayuda nada que estén en el Gobierno de la Diputación junto al PP, pero tienen una base social progresista. Vendrá el tiempo para hablar. Defiendo alianzas amplias sin cerrar la puerta a nadie», señaló Ibáñez, una disposición al diálogo de quien es uno de los portavoces de Iniciativa, el partido que fundó Oltra.

La exvicepresidenta no ha dejado de mantener un contacto personal con Jorge Rodríguez, líder de Ens Uneix y de la plataforma Unió Municipalista. Todo lo contrario a lo que pasa entre la cúpula actual de Compromís y Oltra, quien además ha firmado la ILP que impulsa UM para lograr la rebaja del listón electoral.

Ante la disposición expresada por Ibáñez, desde Més se procedió a descartar a Ens Uneix por considerar que ni son progresistas ni valencianistas. Fuentes de Iniciativa consideran que el camino no es «insultar a Ens Uneix», sino «seducirles» para que vean «la contradicción de tener una base progresista y pactar con el PP por dinero»... Además de otras voces que advierten: «Pactaron la Mesa de Les Corts con el PP. No tienen legitimidad para hablar de Ens Uneix en la Diputación».