Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Resultados de La Bonoloto de hoy lunes, 10 de noviembre
Carlos Mazón, en el último pleno del Consell. Efe

Mazón vuelve este martes a Les Corts, dimitido y aún sin sucesor

El president comparece en la comisión de la dana a la que no han querido acudir Sánchez ni ninguno de los ministros citados a declarar

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Lunes, 10 de noviembre 2025

Comenta

Carlos Mazón presentó su dimisión como president de la Generalitat el pasado 3 de noviembre, en una comparecencia pública en la que reconoció errores en ... la gestión de la dana, aunque también repartió culpas con organismos de la administración central. Este martes se cumplirán ocho días de ese anuncio. Y el jefe del Consell, que lo sigue siendo, volverá a comparecer en Les Corts.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizado en estado de coma un policía tras sufrir una agresión en plena calle en Vinalesa
  2. 2 Una pelea a botellazos entre dos grupos de jóvenes se salda con once detenidos y cinco heridos en Valencia
  3. 3 Preocupación por el estado de salud de Adrián Rodríguez: «Esta vez no hay un hasta pronto»
  4. 4 Un accidente colapsa el by-pass con 18 kilómetros de retenciones y también afecta a la V-21 y V-30
  5. 5

    «Las obras en la avenida Giorgeta nos han destrozado el negocio»
  6. 6

    La jueza de la dana rechaza investigar si Maribel Vilaplana mintió en su declaración
  7. 7

    Cuatro fallecidos de la dana utilizaron el botón del servicio de teleasistencia para pedir ayuda a la Generalitat desde las 15.51
  8. 8 La misteriosa historia de Selim: siete meses desaparecido y una aparición súbita en Algemesí
  9. 9

    Pérez Llorca se pone en manos de Feijóo para ser candidato a presidir la Generalitat
  10. 10 Sanidad amplía en la Comunitat Valenciana a toda la población la vacunación de la gripe en pleno repunte de casos y hospitalizaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón vuelve este martes a Les Corts, dimitido y aún sin sucesor

Mazón vuelve este martes a Les Corts, dimitido y aún sin sucesor