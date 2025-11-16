Mazón se somete este lunes al interrogatorio del Congreso por su gestión de la dana El presidente en funciones de la Comunitat abre las comparecencias políticas de la comisión de investigación por el 29-O

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, abrirá este lunes las comparecencias políticas de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos en sólo en Valencia, y se enfrentará, por primera vez, a un interrogatorio con el formato de pregunta-respuesta sobre su actuación.

El pasado martes Mazón compareció a petición propia -lo solicitó tras formalizar su dimisión como presidente autonómico- ante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, dominada por la mayoría de PP y Vox. Pidió ir para dar cuenta de la evolución de la reconstrucción y disfrutó de un formato más cómodo del que tendrá en el Congreso.

En la comisión de la asamblea autonómica, tomaron primero la palabra los portavoces de los distintos grupos parlamentarios para plantear sus preguntas, después Mazón tuvo 15 minutos para contestar, y hubo una segunda ronda, también con tiempos limitados.

En el Congreso la comisión arrancará a las 10.30 directamente con las intervenciones de los portavoces de los grupos, que intervendrán de menor a mayor y contarán cada uno con 20 minutos para el interrogatorio.

Es decir, Los representantes de los grupos irán lanzando sus preguntas a Mazón, él tendrá que ir respondiendo sobre la marcha y podrá ser interrumpido por sus interlocutores, que podrán exigirle que sea más concreto si lo estiman oportuno.

Si lo desea, el dimitido presidente de la Generalitat podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirle y, como al resto de comparecientes, se le advertirá de forma expresa de las consecuencias previstas en el artículo 502 del Código Penal, para quienes falten a la verdad ante un órgano de este tipo.

La asistencia a estas comisiones de investigación es obligatoria, si bien los comparecientes no están obligados a responder a las preguntas de los comisionados. En todo caso, sólo suelen acogerse a ese derecho las personas inmersas en procedimientos judiciales, que no es el caso de Mazón.

La jueza de Catarroja que investiga lo ocurrido aquel fatídico 29 de octubre, Nuria Ruiz Tobarra, le ha ofrecido en varias ocasiones que declare voluntariamente como investigado, dado que ella no puede imputarle por estar aforado, un estatus que conservará cuando se invista a su sustituto al frente de la Generalitat porque no ha dejado su escaño autonómico.

El PSOE, Sumar y sus habituales socios intentarán que Mazón despeje algunas de las incógnitas que siguen abiertas sobre su actuación el día de la dana, sobre todo tras la comida y la larga sobremesa que compartió hasta las 18.45 en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana, quien, como el dueño del restaurante, también está previsto que sea citada por el Congreso.

Entre los aspectos aún por concretar: dónde estuvo Mazón tras acompañar a Vilaplana al parking donde había dejado su coche y las 19.55 cuando, según varios testigos, regresó al Palau de la Generalitat; o sus conversaciones con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, que sí está imputada y también comparecerá en la Cámara Baja.

Está por ver qué miembros del Grupo Popular arropan a Mazón en el Congreso, si acuden sólo los comisionados de su grupo o algún otro diputado. En principio no se espera a nadie la cúpula de porque están convocados a la misma hora en la sede de 'Génova' para la reunión del Comité de Dirección.