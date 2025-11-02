Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Alineaciones confirmadas: Levante UD - RC Celta de Vigo
Mazón, con dos de sus colaboradores en Presidencia. Efe/Manuel Bruque

Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado

La convocatoria ahora de unos comicios puede impulsar a Vox y le dejaría sin 'protección' ante la jueza de la dana, que lo imputaría de inmediato

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:55

Comenta

La tensión y la incertidumbre son vasos comunicantes en el PP valenciano. La mañana de este domingo tiene, en realidad, más componentes de un sábado ... noche. De frenesí y nervios. Y de dudas; enormes dudas. El presidente lleva recluido desde el viernes en Alicante. Mantiene contacto con un grupo reducido de colaboradores, pero no desvela su decisión. Posiblemente porque no la tenga. En las últimas horas no se ha desviado ni un milímetro de un «sigo pensando» que no libera la angustia a una formación en estado de shock. Hasta tal punto, que el escenario ofrece diferentes posibilidades. Pero existe un aparente consenso: Mazón ya no puede seguir como presidente tras las últimas horas en el PP valenciano y Génova. Feijóo y el líder valenciano hablarán este domingo, según se desliza desde la sede central de los populares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  3. 3 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  4. 4

    Los errores de Mazón
  5. 5

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  6. 6

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  7. 7

    La gran noche de Raphael en Valencia
  8. 8

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?
  9. 9

    Duele ver a este Valencia
  10. 10

    El dilema del delantero se reabre para Julián Calero en el Levante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado

Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado